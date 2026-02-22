En el partido más atractivo del domingo 22 de febrero, Independiente Santa Fe sorprendió al vencer al Junior de Barranquilla por 2-1.

A los dirigidos por Pablo Repetto les urgía triunfar, luego de varias fechas acumulando resultados negativos. Esta vez los rojos aprovecharon su localía y armas como la pelota quieta para quedarse con los tres puntos.

Independiente Santa Fe volvió al triunfo ante Junior de Barranquilla en Liga BetPlay 2026-I. Foto: Colprensa

Víctor Moreno e Iván Scarpeta fueron quienes anotaron para el equipo bogotano. Antes de los primeros 30 minutos, el central apareció como centrodelantero para dar la ventaja parcial por 1-0 a los suyos.

Después vino una acción que levantó cierta polémica. Andrés Mosquera Marmolejo salió a cortar un balón, golpeó al rival con la rodilla y el juez central decidió otorgar penal al Junior.

Luis Fernando Muriel se hizo cargo del remate, el cual resolvió con solvencia y categoría. Al lado derecho fue el tiro, mientras el portero se recostó sobre el lado contrario.

Para la segunda mitad, Santa Fe y Junior saltaron con la intención de hacerse con los tres puntos. Quien pudo lograr su objetivo fue el onceno capitalino, que inclinó la balanza a su favor gracias a un gol de cabeza de Scarpeta.

En las alturas, el defensor se hizo fuerte para poner a la altura del minuto 56 un 2-1 que se mantuvo hasta el pitazo final.

Con dicho marcador, la victoria de Águilas Doradas en segundo turno ante Boyacá Chico (0-1) y el juego de América de Cali ante Jaguares (3-0), la tabla de posiciones tuvo algunas modificaciones.

Restando un partido por jugarse que será el de Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima, programado para el lunes, el líder en solitario es el renovado Internacional de Bogotá, que cuenta con 17 puntos.

El tridente de los que están en la cima lo completan tradicionales como Deportivo Pasto y Once Caldas, quienes superan por poco a gigantes como Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y América de Cali.

Más de la fecha del fin de semana

No tuvo que exigirse demasiado Atlético Nacional para imponerse 3-0 en el estadio Estadio Atanasio Girardot.

En el debut como titular de Cristian Arango, conocido como Chicho, llegó también su primer gol con la camiseta del equipo del que es hincha y al que se incorporó en el más reciente mercado de pases.

El delantero abrió el marcador y encaminó la victoria, que luego se amplió con un doblete de Alfredo Morelos, quien anotó a los minutos 33 y 56.

Inter de Bogotá vs. Millonarios, juego de Liga BetPlay 2026-I. Foto: Colprensa

En otro compromiso, hacia el minuto 57 comenzaba a complicarse la noche para Millonarios FC frente a Internacional de Bogotá, equipo que pudo irse en ventaja si el árbitro central no hubiera reversado un penal señalado por una falta sobre David Mackalister Silva.

Tras la polémica, el conjunto local logró adelantarse, aunque la ventaja fue breve. Leonardo Castro empató antes del minuto 60 y dejó el marcador 1-1.

En el tramo final llegaron más emociones: dos goles de Kevin Parra, a los minutos 66 y 82, y otro tanto de Castro al 74 sellaron el 3-2 definitivo.

Con este resultado, Inter quedó como único líder de la Liga BetPlay 2026-II, sumando 17 puntos.