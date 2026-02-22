Deportes

Se supo el insulto de Teófilo Gutiérrez a Hugo Rodallega: fuerte encontronazo en Santa Fe vs. Junior

Como recambio entró Teo para provocar a varios contrarios, entre los que estuvieron Johan Torres y Hugo Rodallega. Al capitán de los rojos se le vio enfurecido su rival.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

22 de febrero de 2026, 7:28 p. m.
Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez se 'calentaron' en medio del Santa Fe vs. Junior jugado en Bogotá
Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez se 'calentaron' en medio del Santa Fe vs. Junior jugado en Bogotá Foto: Captura a transmisión de Win Sports

A dos de los máximos referentes del Fútbol Profesional Colombiano en la actualidad se les vio salidos de casillas durante el juego de este domingo entre Independiente Santa Fe y Junior.

Hugo Rodallega, capitán de los locales, y Teófilo Gutiérrez, histórico de los barranquilleros, fueron quienes se entrelazaron en una disputa a la que solo le faltaron los golpes. Wilmar Roldán, juez central, tuvo que hacerse sentir para que no se saliera de sus manos el desarrollo del juego.

Teófilo Gutiérrez bajó la guardia y le dio un consejo a Alfredo Morelos: “Necesita ayuda”

Aunque el árbitro impuso una tarjeta amarilla a Teo, este se le escapó por algunos segundos y tuvo un fuerte altercado con Rodallega. Ambos jugadores se insultaron con palabras de alto calibre.

En las repeticiones del compromiso, se pudo evidenciar en primer plano la dureza con la que ambos se trataban. Es más, en un tramo de la grabación se leyó en los labios de Gutiérrez: “¿Por qué hablas tanta mierda?”.

Deportes

Fútbol de México paga caro la muerte de alias el Mencho: Liga MX suspendió tres juegos

Deportes

Veredicto de expertos arbitrales por penales polémicos de Millonarios: tierrero se agranda

Deportes

Arsenal da mazazo a la tabla de la Premier League: Tottenham no fue aliado para Manchester City

Deportes

Millonarios no se calló: queja certera por penales no pitados por el juez Carlos Ortega

Deportes

Barcelona da el golpe y vence al Levante para recuperar el liderato de la Liga de España

Ciclismo

Harold Tejada brilla en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos; el colombiano firmó el mejor desempeño de su carrera

Deportes

Óscar Córdoba revela que Edwin Cardona lo confrontó y casi terminan a golpes: “Me fallaste”

Deportes

Comparan a Luis Díaz con ‘crack’ mundial: rival lo ganó todo en Europa

Deportes

El gesto de Teófilo Gutiérrez que no se vio por TV: enfureció a los hinchas de Millonarios

Deportes

Sale a la luz qué pasó en el camerino de Junior con Falcao, Teo Gutiérrez y Luis Muriel

Esa frase fue solo una de las tantas que le lanzó el de Junior a su rival, con el cual ya tiene un expediente de cruces. En la disputa de la Superliga de hace un par de meses, ambos tuvieron otro momento tenso en medio de la ida jugada en el estadio Metropolitano.

Durante la vez pasada, a Teófilo se le entendió a la perfección el recado que le mandó a Rodallega apenas entró como recambio: “Estás hablando mucho, cagón de m...”.

Un especialista de la provocación

Teófilo no suele ser titular por decisión del técnico Alfredo Arias. Casi que ya está cantado que el experimentado ingrese en los minutos finales para rematar los juegos que parecen estar complicados para Junior.

Su capacidad futbolística no está en duda, pero con frases, provocaciones y más, saca de casillas a los contrarios, que incluso llegan a ser expulsados por responderle de mala manera.

Teófilo Gutiérrez entró pisando fuerte a la cancha del Metropolitano.
Teófilo Gutiérrez entró pisando fuerte a la cancha del Metropolitano. Foto: Win Sports

Recientemente, América ha sido una presa favorita de Gutiérrez. En el partido más reciente entre ambos por Liga, Teo generó un penal en los últimos minutos que les dio el triunfo a los actuales campeones del FPC.

Durante las finales de la liga colombiana en el año inmediatamente anterior, aún se recuerda un codazo pegado por Rafael Carrascal a Teófilo Gutiérrez frente al juez, que le costó una expulsión al capitán de los escarlatas.

El gesto de Teófilo Gutiérrez que no se vio por TV: enfureció a los hinchas de Millonarios

Santa Fe volvió al sumar de a tres

Cuando la palabra crísis empezaba a merodear las tolda rojas, Pablo Repetto la alejó este domingo, luego de vencer de manera contundente a Junior por 2-1 en el estadio El Campín.

En una tarde fría por una lluvia fuerte que se dio en el escenario capitalino, Víctor Moreno e Iván Scarpeta anotaron en momentos cruciales de la primera y segunda mitad, respectivamente.

Independiente Santa Fe volvió al triunfo ante Junior de Barranquilla en Liga BetPlay 2026-I
Independiente Santa Fe volvió al triunfo ante Junior de Barranquilla en Liga BetPlay 2026-I Foto: Colprensa

Al 29′, Luis Fernando Muriel decoró el resultado con un cobro de tiro penal que no pudo contener Andrés Mosquera Marmolejo.

Después de tres juegos sin ganar, Santa Fe logró volver al triunfo y ahora deberá pensar en lo que será la confrontación con Atlético Nacional, también en casa, el próximo miércoles (25 de febrero).

Junior de Barranquilla sigue con rendimiento inestable. Luego de ganarle a América de Cali en la jornada pasada, ahora perdió como ya le había sucedido ante Once Caldas en la fecha número 6.

Más de Deportes

Fifa manifestó preocupación por lo que pasa en Guadalajara, sede de concentración de Colombia en el Mundial 2026

Fifa se pronunció por ola violenta en Guadalajara, sede de Colombia y donde se jugará el Mundial 2026, según medio mexicano

Liga MX dispuso que no se jugaran varios partidos por el caos que ha generado la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho

Fútbol de México paga caro la muerte de alias el Mencho: Liga MX suspendió tres juegos

Carlos Ortega, juez del Inter Bogotá vs. Millonarios fue polémico en sus decisiones

Veredicto de expertos arbitrales por penales polémicos de Millonarios: tierrero se agranda

Arsenal amplió la ventaja que tenía ante el Manchester City en Premier League

Arsenal da mazazo a la tabla de la Premier League: Tottenham no fue aliado para Manchester City

Fabián Bustos cuestionó las decisiones en los penales no pitados por Millonarios a Carlos Ortega

Millonarios no se calló: queja certera por penales no pitados por el juez Carlos Ortega

El FC Barcelona recuperó la punta del torneo.

Barcelona da el golpe y vence al Levante para recuperar el liderato de la Liga de España

JEBEL MOBRAH, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 18: Harold Tejada of Colombia and Team XDS Astana crosses the finish line during the 8th UAE Tour 2026, Stage 3 a 183km stage from Umm al Quwain to Jebel Mobrah 1229m / #UCIWT / on February 18, 2026 in Jebel Mobrah, United Arab Emirates. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Harold Tejada brilla en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos; el colombiano firmó el mejor desempeño de su carrera

Óscar Córdoba contó una infidencia de su relación con Edwin Cardona.

Óscar Córdoba revela que Edwin Cardona lo confrontó y casi terminan a golpes: “Me fallaste”

¿Y si antes de quedar campeón con Millonarios, Mayer Candelo hubiese jugado con Santa Fe?

Leyenda de Millonarios se destapa: reveló por qué se frustró su fichaje con Santa Fe y desmintió rumores

Noticias Destacadas