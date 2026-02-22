Se supo el insulto de Teófilo Gutiérrez a Hugo Rodallega: fuerte encontronazo en Santa Fe vs. Junior

A dos de los máximos referentes del Fútbol Profesional Colombiano en la actualidad se les vio salidos de casillas durante el juego de este domingo entre Independiente Santa Fe y Junior.

Hugo Rodallega, capitán de los locales, y Teófilo Gutiérrez, histórico de los barranquilleros, fueron quienes se entrelazaron en una disputa a la que solo le faltaron los golpes. Wilmar Roldán, juez central, tuvo que hacerse sentir para que no se saliera de sus manos el desarrollo del juego.

Aunque el árbitro impuso una tarjeta amarilla a Teo, este se le escapó por algunos segundos y tuvo un fuerte altercado con Rodallega. Ambos jugadores se insultaron con palabras de alto calibre.

En las repeticiones del compromiso, se pudo evidenciar en primer plano la dureza con la que ambos se trataban. Es más, en un tramo de la grabación se leyó en los labios de Gutiérrez: “¿Por qué hablas tanta mierda?”.

⚽🔥¡Se calentó el compromiso entre Santa Fe y Junior!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/ZtPEmahtel — Win Sports (@WinSportsTV) February 22, 2026

Esa frase fue solo una de las tantas que le lanzó el de Junior a su rival, con el cual ya tiene un expediente de cruces. En la disputa de la Superliga de hace un par de meses, ambos tuvieron otro momento tenso en medio de la ida jugada en el estadio Metropolitano.

Durante la vez pasada, a Teófilo se le entendió a la perfección el recado que le mandó a Rodallega apenas entró como recambio: “Estás hablando mucho, cagón de m...”.

Un especialista de la provocación

Teófilo no suele ser titular por decisión del técnico Alfredo Arias. Casi que ya está cantado que el experimentado ingrese en los minutos finales para rematar los juegos que parecen estar complicados para Junior.

Su capacidad futbolística no está en duda, pero con frases, provocaciones y más, saca de casillas a los contrarios, que incluso llegan a ser expulsados por responderle de mala manera.

Teófilo Gutiérrez entró pisando fuerte a la cancha del Metropolitano. Foto: Win Sports

Recientemente, América ha sido una presa favorita de Gutiérrez. En el partido más reciente entre ambos por Liga, Teo generó un penal en los últimos minutos que les dio el triunfo a los actuales campeones del FPC.

Durante las finales de la liga colombiana en el año inmediatamente anterior, aún se recuerda un codazo pegado por Rafael Carrascal a Teófilo Gutiérrez frente al juez, que le costó una expulsión al capitán de los escarlatas.

Santa Fe volvió al sumar de a tres

Cuando la palabra crísis empezaba a merodear las tolda rojas, Pablo Repetto la alejó este domingo, luego de vencer de manera contundente a Junior por 2-1 en el estadio El Campín.

En una tarde fría por una lluvia fuerte que se dio en el escenario capitalino, Víctor Moreno e Iván Scarpeta anotaron en momentos cruciales de la primera y segunda mitad, respectivamente.

Independiente Santa Fe volvió al triunfo ante Junior de Barranquilla en Liga BetPlay 2026-I Foto: Colprensa

Al 29′, Luis Fernando Muriel decoró el resultado con un cobro de tiro penal que no pudo contener Andrés Mosquera Marmolejo.

Después de tres juegos sin ganar, Santa Fe logró volver al triunfo y ahora deberá pensar en lo que será la confrontación con Atlético Nacional, también en casa, el próximo miércoles (25 de febrero).

Junior de Barranquilla sigue con rendimiento inestable. Luego de ganarle a América de Cali en la jornada pasada, ahora perdió como ya le había sucedido ante Once Caldas en la fecha número 6.