Teófilo Gutiérrez bajó la guardia y le dio un consejo a Alfredo Morelos: “Necesita ayuda”

Sorpresivas declaraciones por parte del delantero y referente histórico del Junior de Barranquilla.

Redacción Deportes
23 de enero de 2026, 8:40 p. m.
Teófilo Gutiérrez habló sobre la posible convocatoria de Alfredo Morelos al Mundial 2026.
Teófilo Gutiérrez habló sobre la posible convocatoria de Alfredo Morelos al Mundial 2026. Foto: Captura RCN Deportes // Getty Images

Teófilo Gutiérrez es uno de los jugadores más polémicos del fútbol profesional colombiano. En los últimos meses ha protagonizado encontronazos con jugadores como Alfredo Morelos y Hugo Rodallega.

Durante los cuadrangulares semifinales del semestre pasado, Teo se dirigió a Morelos y lo cuestionó por haber pedido penal sobre el final del partido de Atlético Nacional vs. Junior en el Estadio Ditaires de Itagüí.

Se acabó la novela de Alfredo Morelos: definió su equipo y firma contrato por tres años

“Estás llorando porque no fuiste al Mundial, cagón”, le dijo ese día según versiones de prensa.

Morelos reaccionó con ganas de encarar a Teófilo; sin embargo, sus compañeros lo detuvieron en el momento justo y evitaron que la situación pasara a mayores.

Atlético Nacional quiere contar con un jugador más con tinte de Selección Colombia, como Alfredo Morelos
Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacionl. Foto: Colprensa

Ve a Morelos en el Mundial 2026

Dos meses después de aquel episodio, Teo Gutiérrez bajó la guardia y aseguró que ve a Alfredo Morelos con madera para ser convocado al Mundial 2026 por la Selección Colombia.

Dichas declaraciones llegaron durante la entrega de los Premios Águila, donde fueron elegidos los mejores jugadores del año en el fútbol colombiano.

Teófilo no solo elogió a Morelos, sino que le dio un consejo para ser elegible: “Morelos, para mí, si está bien físicamente, puede estar en la convocatoria”, declaró.

Inesperada salida en el Junior de Barranquilla: a última hora no lo inscribieron y se va

“Si comienza a jugar ya y a hacer goles... Sí se pone bien y lo ayudan, porque no es solo uno personalmente. Uno necesita ayuda, todos necesitamos ayuda. Si lo ayudan de la selección trabajando la parte psicológica y la parte física como lo hacen todas las selecciones, ese mucho puede estar”, indicó.

Alfredo Morelos ya hizo parte de la Tricolor durante su paso por Europa con los Rangers de Escocia; sin embargo, desde que vino a jugar en Sudamérica, ha dejado de contar para el combinado nacional.

El año pasado fue una de las figuras de Atlético Nacional y es considerado por muchos como el mejor jugador de la Liga BetPlay; sin embargo, Néstor Lorenzo no le ha dado la oportunidad.

Por parte del cuadro verdolaga solo han estado convocados Marino Hinestroza, Andrés Felipe Román y David Ospina.

¿Cuántos mundiales jugó Teófilo Gutiérrez?

Teófilo Gutiérrez es una voz autorizada para hablar de la selección Colombia, pues disputó varios partidos de eliminatorias y fue convocado para el Mundial de Brasil 2014 en el que marcó un gol.

El barranquillero es considerado por Radamel Falcao García como el jugador con el que mejor se entendió y el que explotó todas sus cualidades en la Tricolor.

En la Selección Colombia, Teo tuvo un balance de 52 partidos jugados y 15 goles en total. El ídolo de Junior también comandó al país en los Juegos Olímpicos de Río-2016, donde jugó cuatro compromisos y marcó tres goles.

Actualmente se encuentra en el Junior de Barranquilla, luego de lograr la extensión de su contrato por un año más tras la coronación de la undécima estrella en diciembre pasado.

