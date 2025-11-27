Suscribirse

Destapan qué le dijo Teo Gutiérrez a Alfredo Morelos: fuerte agarrón en Nacional vs. Junior

Hubo momentos de tensión en el partido por la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

27 de noviembre de 2025, 11:53 a. m.
El cruce de Teófilo Gutiérrez contra Alfredo Morelos
El cruce de Teófilo Gutiérrez contra Alfredo Morelos. | Foto: Captura Win Sports

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla repartieron puntos en el duelo directo por el liderato del grupo A. El conjunto rojiblanco empezó ganando con un golazo de Guillermo Paiva, pero William Tesillo empató en la segunda mitad para el 1-1 final.

El cuadro verdolaga pudo irse adelante con un penal sobre Alfredo Morelos, sin embargo, el árbitro Diego Ulloa cambió de parecer por la intervención del VAR.

Contexto: Se reporta un herido tras ataque de las barras de Atlético Nacional al bus del Junior rumbo a Itagüí

Debido a esa jugada, el defensor Jermein Peña se fue expulsado al tratarse de una ocasión manifiesta de gol al borde del área.

Junior aguantó el empate con diez hombres y se llevó un punto de oro del Estadio Ditaires en Itagüí. El próximo domingo habrá revancha entre ambos, pero esta vez en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Alfredo Morelos remata al arco en el partido de Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla
Alfredo Morelos remata al arco en el partido de Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla. | Foto: David Jaramillo

El cruce de Teófilo Gutiérrez y Alfredo Morelos

Tras el pitazo final, los ánimos se calentaron en el centro del campo. Teófilo Gutiérrez la emprendió contra Alfredo Morelos y terminó entre risas por la reacción del delantero de Atlético Nacional.

Según el medio Diario Deportes, estas fueron las palabras de Teo: “Gordo mari… Estás llorando porque no fuiste al Mundial, cagón”.

Contexto: Cuánto vale el nuevo carro de lujo que compró Alfredo Morelos: este es el precio exacto

Teófilo hizo gestos y arremedó a Morelos, que no tardó en confrontar a su rival. Fue necesaria la intervención de otros jugadores de Nacional para detener al cordobés y evitar que la situación pasara a mayores.

Lo cierto es que ambos ya se habían enfrentado a los 56 minutos del segundo tiempo. En ese momento, fue Tití Rodríguez el que logró separarlos para que no terminaran a empujones cerca del banquillo de Junior.

“Andá para afuera, pendejo. Andá pendejo para afuera”, le dijo Teófilo.

Morelos lamentó el empate

Se esperaba que alguno de los dos hablara sobre el agarrón, sin embargo, Teófilo Gutiérrez no atendió a los medios de comunicación y Alfredo Morelos prefirió hablar sobre el resultado del compromiso que complica a ambos en la lucha por el cupo a la final.

“Nos vamos con ese sinsabor, sabíamos que teníamos que ganar este partido importante. Eso no nos hace débiles, hay que seguir, estamos ahí”, dijo.

Morelos no podrá jugar el partido de la fecha 4 en Barranquilla, pues se acumuló en tarjetas amarillas y tendrá que pagar una jornada de suspensión. Fernando Batista y Dairon Asprilla son las alternativas para reemplazarlo.

“Yo confío en mi familia, yo sé que en el próximo partido lo van a dar todo por mí”, declaró el Búfalo. “Hay que asumir las cosas con mucha responsabilidad. Hay que seguir, se viene un gran partido allá en Barranquilla y como te digo confío en que mis compañeros lo van a hacer muy bien”.

Morelos agregó: “Yo siempre he sido un jugador que quiere aportar a esta institución asistiendo o marcando. No se nos dio, pero bueno hay que seguir. Yo sé que el grupo va a estar de la mejor manera para afrontar ese partido”.

