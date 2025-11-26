La tabla del grupo A en Liga BetPlay tras el Nacional vs. Junior: se apretó todo

Este miércoles, 26 de noviembre de 2025, Atlético Nacional y Junior jugaron por la tercera fecha del grupo A en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. El resultado acabó 1-1.

Así las cosas, se apretó todo en la tabla de posiciones del grupo A, el de la muerte, en cuadrangulares. El sorpresivo empate deja a Junior como líder con 5 puntos, seguido de Nacional, segundo y también con 5 unidades.

Ahora la atención está puesta en lo que ocurra entre América y Medellín, el jueves 27 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Ambos conjuntos asoman con una unidad; es decir, si hay un ganador pasará a ser escolta y si hay un perdedor quedará prácticamente eliminado.

A pesar de la paridad en el grupo A, y con pinta de solucionarse solo hasta el final del cuadrangular, la zona ya va tomando forma. Los próximos partidos serán cruciales en cuanto a los equipos que sigan con vida.

Respecto al juego entre Nacional y Junior, fue bastante emocionante. El tiburón pegó primero, a los 41′, gracias a un tremendo golazo de Guillermo Paiva desde la media distancia. Era el 1-0 con el que se fueron al descanso.

Pero Nacional sabía que debía salir con todo al complemento, y así lo hizo. Gracias a William Tesillo (50′) puso el 1-1 definitivo. Evidentemente, el verde de Antioquia quería ganar en casa, y resulta siendo un puntazo de oro para Alfredo Arias y los suyos.

Junior le sacó un punto de oro en su visita a Nacional. | Foto: Colprensa - David Jaramillo

El grupo B también tuvo acción y se movió la tabla

Este mismo miércoles, el grupo B vio un juego crucial en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga. Los leopardos recibieron a Fortaleza por la misma tercera fecha del cuadrangular.

El panorama en la previa era simple: Bucaramanga debía ganar en casa para no perderle la pista al líder, Deportes Tolima. El pijao, el pasado martes, venció a Santa Fe en Bogotá y dio un golpe de autoridad.