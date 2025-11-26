América hace tajante pedido a la Comisión Arbitral para el partido contra Medellín: resuena polémica ante Junior

Este miércoles, 26 de noviembre, América de Cali sacó un comunicado de prensa donde hizo un explicito pedido a la Comisión Arbitral para el partido contra Medellín.

Dicho juego será clave en las aspiraciones de ambos, por el grupo A de cuadrangulares, en la búsqueda por la gran final. Se llevará a cabo este jueves, 27 de noviembre, a partir de las 6:30 p.m. en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

América y Medellín se vuelven a ver, esta vez por los cuadrangulares semifinales (grupo A). | Foto: Colprensa.

América pide veedor arbitral para el partido contra Medellín

“América de Cali S.A. informa a sus accionistas, aficionados, medios de comunicación y opinión pública que hemos presentado ante la Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol un reclamo formal relacionado con situaciones arbitrales registradas durante la Liga BetPlay Dimayor 2025-ll”, arranca la mecha en su comunicado oficial.

Y explican: “Dada la importancia del partido entre América e Independiente Medellín en la tercera fecha de los Cuadrangulares Semifinales, el Club solicitó respetuosamente la designación de un veedor arbitral. El propósito es fortalecer los mecanismos de acompañamiento institucional y contribuir al adecuado desarrollo del encuentro conforme a los protocolos y estándares establecidos”.

Dimayor, desde antes de que América sacara el comunicado, ya tenía publicado en su web oficial las designaciones arbitrales para esta tercera fecha de cuadrangulares. En el caso del partido entre los escarlatas y Medellín, es así:

Árbitro : Carlos Márquez

: Carlos Márquez Asistente 1 : Yeison Vásquez

: Yeison Vásquez Asistente 2 : Yohan Peña

: Yohan Peña Cuarto : Fernando Castellanos

: Fernando Castellanos VAR : Nicolás Rodríguez

: Nicolás Rodríguez AVAR: John León

Finalmente, América sentencia: “Como institución, reafirmamos nuestro respeto por las autoridades arbitrales y las entidades rectoras del fútbol colombiano. Sin embargo, consideramos fundamental que se refuercen los procedimientos que garanticen la designación de equipos arbitrales con la experiencia y solvencia técnica que demanda esta fase de la Liga, asegurando la equidad y neutralidad que debe caracterizarla”.

Comunicado de prensa de América de Cali sobre la solicitud a la Comisión Arbitral. | Foto: Prensa América de Cali.

Latente la reciente polémica contra Junior

Y si una polémica se llevó los ojos de todo el fútbol colombiano, en las últimas horas, fue la del partido entre América de Cali y Junior. Dicho compromiso se desarrolló el pasado 23 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero, y fue válido por la segunda fecha del cuadrangular B.

A los 86′, América ganaba 1-0 y Junior atacaba. En un momento se perdió la recepción visual del balón, por parte de las cámaras, y lo siguiente que ocurrió fue un gol del tiburón. Lo dieron como en contra de Jean Pestaña.

¿Por qué la polémica? Porque no se tiene claridad de si el balón entró o no, aunque se dio finalmente como gol. Hubo hasta revelación de audios VAR al respecto.