América de Cali se prepara para afrontar su tercer partido en los cuadrangulares semifinales. El conjunto escarlata recibe a Independiente Medellín con la necesidad de ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificar a la final de la Liga Betplay.

Desafortunadamente, la inseguridad golpeó a uno de sus jugadores esta semana. El volante Luis Paz fue víctima de fleteo mientras se dirigía a su casa tras retirar dinero en una entidad bancaria de la ciudad de Cali.

“Llegaron tres tipos en tres motos. Se bajaron dos y me rompieron el vidrio del piloto. Me apuntaron y me despojaron de todo lo que había en el carro, el man llegó de una vez pidiéndome el bolso. Ellos se demoraron buscando el bolso y me pregunto como sabían”, relató en declaraciones para Telepacífico.

Paz puso el caso en conocimiento de las autoridades y no descarta que pueda existir complicidad entre los funcionaros del banco en el que retiró una fuerte suma de dinero.

“Yo supongo que eso es una cadena. Se dieron cuenta que yo retiré el dinero, que metí el bolso en la bodega... Son bandas organizadas que tienen una estructura muy clara y desafortunadamente fui víctima”, agregó el experimentado mediocampista.

En el video se ve el momento en que el carro de Luis Paz se detiene y sujetos con casco de moto le apuntan con armas de fuego para tratar de intimidarlo. Por fortuna, el jugador resultó ileso del asalto y espera que las autoridades puedan dar con los responsables del hecho.

El mediocampista del América de Cali, Luis Paz, fue víctima de un fleteo luego de retirar dinero en una entidad bancaria del sur de la ciudad. Según su relato, hombres armados lo siguieron por varios kilómetros, lo amenazaron cuando se detuvo y le robaron una millonaria suma.… pic.twitter.com/T3XFi9T72a — Telepacífico Noticias (@TPNoticias_) November 26, 2025

América vs. Medellín: canal y hora

A pesar de lo sucedido, se espera que Luis Paz haga parte de la lista de convocados para el partido de este jueves contra Independiente Medellín en la fecha 3 de los cuadrangulares.

Dicho compromiso iniciará a las 6:30 de la tarde y será transmitido a través de Win Sports+.

Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para meterse en la pelea por la clasificación. América y Medellín solo han sumado un punto en lo que va de esta fase, situación que los pone en la cuerda floja.

El conjunto escarlata estuvo a punto de ganar el domingo ante Junior, sin embargo, un autogol de Jean Pestaña los privó de quedarse con la victoria en medio de la polémica por la posición del balón antes del rechazo de Ómar Bertel.