Nuevo tormento en América: figura no vuelve a jugar este año y agranda la lista de bajas

Justo en las finales de Liga BetPlay se supo el parte médico de ese talento, y el de otros dos que podrían aportar rumbo a la final.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

25 de noviembre de 2025, 7:18 p. m.
América de Cali sufre lesiones y sanciones en plenas finales de Liga BetPlay 2025-II
América de Cali sufre lesiones y sanciones en plenas finales de Liga BetPlay 2025-II

América de Cali atraviesa un momento complicado, en medio de la disputa de las finales de la Liga BetPlay, durante el Torneo Finalización de 2025.

Sus dos más recientes resultados lo obligan a sumar sí o sí durante las cuatro fechas que restan. Ante Atlético Nacional (1-0) perdió en la fecha 1 y en la segunda jornada se dejó empatar de Junior a minutos del final (1-1).

Imagen del partido de la segunda fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales Liga Colombiana 2025, entre América de Cali y Junior de Barranquilla.
Se merma más el plantel del América en busca del milagro de la clasificación a las finales de Liga.

Tener un punto nada más lo hace ser colero del grupo A, donde lucha también con Independiente Medellín, su próximo rival en los cuadrangulares finales.

Un tridente de lesiones

A esta situación ahora se le suman reportes médicos desfavorables, así como sanciones recientes por las expulsiones de dos jugadores, lo que hace aún más corta la nómina.

En principio se hace referencia a lo más reciente, y que corresponde a los partes médicos de tres jugadores; uno de ellos, por la complejidad de su lesión, no volverá sino hasta el 2026.

Mundial Sub-20
Kener González jugó el Mundial Sub-20 con Colombia, pero no volvió de buena forma al América. | Foto: AFP

Se trata de Kenner González, de quien se supo que no tendrá acción en lo que resta de las finales. Este deberá superar una lesión de rodilla antes de volver a sumar minutos con América.

Uno que estuvo en el juego ante Nacional en Medellín fue Nicolás Hernández, si bien ya se ha reintegrado a las prácticas, hasta este miércoles se le esperará para saber si entra o no en convocatoria.

Contexto: Los audios VAR del gol de Junior ante América: resolución total al tierrero que se armó

Andrés Tello, otro que también fue fichaje de los rojos en el último tiempo como los dos antes mencionados, pasa por un proceso de transición para su vuelta total al grupo.

Expulsiones costosas

Durante el más reciente partido de los americanos, estos vieron dos cartulinas rojas; una fue para José Cavadía, mientras la otra se la impusieron a Rafael Carrascal.

Lo del segundo en mención es una baja sensible para los americanos en busca de tres puntos que serán claves ganar este miércoles ante Independiente Medellín.

La salida del juego del capitán se dio luego de haberle propinado un codazo en el pecho a Teófilo Gutiérrez frente al juez central, Wilmar Montaño. Sin dudarlo, el árbitro sacó la roja y se la mostró a ‘Carrasca’.

America 1 Junior 1. Grupo A, segunda Fecha de los cuadrangulares Liga Betplay.
America 1 Junior 1. Grupo A, segunda Fecha de los cuadrangulares Liga Betplay.

La Comisión Disciplinaria fue recia con dicho golpe de Carrascal a Teo. En su más reciente resolución dio a conocer que le dio dos fechas de suspensión al incurrir en una conducta violenta.

Es decir, que Carrascal se perderá los dos duelos seguidores con DIM. Solo hasta la fecha 5 se dará su regreso, cuando América se mida con Junior en Barranquilla.

“Entró en esa provocación y cometió el error de responder”, fue como describió la expulsión el asistente técnico, Alex Escobar.

Contexto: Denuncia formal de América: delatan al juez y cómo habría decidido dar el gol al Junior

En la rueda de prensa postpartido con Junior, miro hacia el futuro, y las posibilidades para recomponer con tantos nombres ausentes.

“Con el cuerpo técnico estamos evaluando cómo jugar. Los doble pivote que estaban rindiendo bien fueron expulsados, así que nos quedan tres días para trabajar y decidir qué jugadores ocuparán esa zona del campo”.

También está la baja de Éder Álvarez Balanta, quien lleva varios meses por fuera de las canchas tras resentirse de una lesión que lo ha marginado la mayoría del 2025.

