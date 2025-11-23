Liga Betplay: tabla de posiciones del grupo A, luego del puntazo de Junior contra América

Junior de Barranquilla arañó un punto de su visita al América de Cali (1-0) y movió las cosas en el grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II.

Cristian Barrios abrió el marcador para los escarlatas, pero Jean Pestaña cometió un gravísimo error que significó el empate del equipo visitante en los últimos minutos.

A raíz de este resultado, Junior duerme como líder del grupo con 4 puntos.

Atlético Nacional tiene los mismos puntos pero marcha segundo por goles a favor. Independiente Medellín y América de Cali cierran la tabla con un punto respectivamente.

La próxima fecha se disputará a mitad de semana y será clave para encaminar el futuro de este cuadrangular.

América de Cali 1-1 Junior de Barranquilla

Teniendo en cuenta que el clásico antioqueño terminó en empate sin goles, Junior de Barranquilla tenía la gran oportunidad de sacar ventaja en la cima del grupo A.

Sin embargo, América no les dejó las cosas fáciles y luchó hasta el final por obtener los tres puntos en condición de local.

La apertura del marcador llegó a los 63 minutos, cuando Cristian Barrios marcó de cabeza y parecía encaminar la victoria de los vallecaucanos.

Pero todo se nubló después del minuto 80. Y es que América se quedó con uno menos por la expulsión de José Cavadía, luego de recibir la segunda amarilla.

Cristian Barrios festeja el gol que marcó para el América, en el duelo de los cuadrangulares de la Liga Betplay II-2025 ante el Junior. | Foto: José Luis Guzmán

Polémica por el gol de Junior

A pesar de estar en inferioridad numérica, los americanos agotaron el reloj y se aferraron a la ventaja que tenían en el marcador.

Junior lo intentó metiendo fichas en el frente de ataque y logró el empate con una desafortunada acción en la que Jean Pestaña, defensor del América, le cambió la dirección al balón hacia su propia portería.

Aunque Ómar Bertel logró rechazar el balón sobre la línea, el árbitro central señaló el punto medio y concedió el gol a favor de los barranquilleros.

El VAR hizo su revisión y, sin una imagen clara del rechazo, mantuvo la decisión tomada en el campo de juego.

A raíz del empate, los ánimos se caldearon entre los más experimentados. Rafael Carrascal agredió con su antebrazo a Teófilo Gutiérrez, lo que le ocasionó la tarjeta roja directa.