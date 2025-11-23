Suscribirse

Millonarios muestra la billetera: confirman el fichaje de lujo que llegaría desde Brasil

Deportivo Cali también ha mostrado interés en el extremo izquierdo de Athletico Paranaense.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

23 de noviembre de 2025, 10:06 p. m.
Leonardo Castro, figura de Millonarios
Leonardo Castro, figura de Millonarios. | Foto: @MillosFCOficial

Millonarios no se detiene en su afán por construir una plantilla competitiva para el 2026. La lista de posibles fichajes se agrandó con un nombre de peso procedente del Athletico Paranaense de Brasil.

Se trata de Kevin Velasco, que termina contrato en diciembre y todavía no ha definido su futuro.

Aunque tiene opciones de continuar en el exterior, ha recibido llamadas para volver a la Liga Betplay y uno de los interesados es el cuerpo técnico de Hernán Torres.

Velasco fue figura del Deportivo Cali en 2024, justo antes de dar el salto al exterior tras un acuerdo con el Puebla de México.

Pero en la Liga MX no pudo triunfar y terminó recalando en Athletico Paranaense, donde le ha costado encontrar una buena cantidad de minutos.

Kevin Velasco, a player from ATHLETICO-PR, contends for the ball with Marcelo Hermes, a player from CRICIUMA, during the match at ARENA DA BAIXADA stadium for Brasileiro Serie B 2025 Round 1 in Curitiba, Brazil, on April 10, 2025. (Photo by Gabriel Machado/NurPhoto via Getty Images)
Kevin Velasco jugando con el Athletico Paranaense de Brasil. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Interés de Millonarios y Deportivo Cali

Mariano Olsen, periodista de Win Sports, confirmó que Millonarios tocó la puerta por los servicios del extremo izquierdo y espera una respuesta en los próximos días.

“Millonarios FC está interesado en contratar a Kevin Velasco. El futbolista de 28 años, ex Deportivo Cali, termina préstamo con Athletico Paranaense y su ficha pertenece al Club Puebla. Gestión iniciada”, escribió a través de su cuenta de X.

Contexto: Millonarios anunció su nuevo fichaje internacional: llega de Argentina y pasó por River Plate

La negociación no es fácil por las cifras que pediría Puebla para dejarlo salir, pero Millonarios quiere dar un golpe sobre la mesa para el próximo año.

Velasco llegó a ser uno de los jugadores más apetecidos de la Liga Betplay en 2024, momento en el que Deportivo Cali atravesaba la peor parte de su crisis deportiva y el atacante caleño terminó siendo una pieza fundamental para mantenerse a flote.

Pero Millonarios no es el único que sueña con repatriar a Kevin Velasco desde Brasil.

Minutos después de la primera publicación, Olsen añadió otro candidato para quedarse con el fichaje en el presente mercado de pases.

Deportivo Cali también se interesa por Kevin Velasco, equipo con el que se consagró campeón en 2021″, aseguró el experimentado periodista argentino.

Contexto: Millonarios sigue con su limpia: a talento le dicen que no “será tenido en cuenta” en 2026

Cruzando los dedos

A diferencia de lo que pasó en julio de este año, Millonarios está dispuesto a traer jugadores de experiencia y conformar una plantilla que vuelva a ser competitiva en el plano local.

A nivel internacional todavía no tienen nada asegurado, pues la tabla de la reclasificación está abierta con Atlético Bucaramanga, América de Cali y Junior de Barranquilla peleando por el posible cupo a Copa Sudamericana.

Millonarios tiene posibilidades matemáticas de obtener el tiquete, pero depende de lo que suceda en los cuadrangulares semifinales y la gran final de la Liga Betplay 2025-II.

Noticias Destacadas

