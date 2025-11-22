Millonarios anunció su nuevo fichaje internacional: llega de Argentina y pasó por River Plate

Millonarios escuchó los reclamos de la hinchada y respondió con un nuevo fichaje que llegará para reemplazar a Ricardo ‘Gato’ Pérez en el cargo de director deportivo.

Sin un nombre atractivo en el ámbito local, la dirigencia del conjunto embajador buscó candidatos en el sur del continente y eligió entre varias hojas de vida la de Ariel Michaloutsos.

“Millonarios FC informa que el argentino Ariel Michaloutsos es el nuevo Director Deportivo de la institución. Será presentado oficialmente la próxima semana”, anunció el elenco capitalino en un comunicado oficial.

Michaloutsos tomará las riendas de la dirección deportiva, reemplazando al ‘Gato’ Pérez tras varios meses de críticas por su gestión en dicho cargo.

Ricardo El Gato Pérez, director deportivo de Millonarios. | Foto: Instagram: @rgatoperez

¿Quién es Ariel Michaloutsos?

De acuerdo al comunicado oficial de Millonarios, esta elección se da como respuesta a los malos resultados obtenidos en el segundo semestre y la necesidad de construir un equipo fuerte para el 2026.

“Con una sólida formación académica y una destacada trayectoria en el Fútbol Argentino, Ariel asume este rol para fortalecer la organización deportiva de Millonarios FC y complementar una estructura moderna basada en planificación estratégica, investigación multi áreas e interpretación de data”, explica el club.

Millonarios añade que “Michaloutsos es docente en dirección deportiva, cuenta con un Máster Superior en Big Data aplicado al Fútbol y un Máster en Sport Data Campus. Además, es docente ATF, lo que respalda su perfil académico y su enfoque metodológico y corporativo”.

Esta ha sido la experiencia internacional de Ariel Michaloutsos:

Director de Área de Captación y Visorías – Newell’s Old Boys (2017–2019)

Secretario Técnico de Primera División – Newell’s Old Boys (2019)

Director Deportivo – Newell’s Old Boys (2019–2022)

Secretaría Técnica – River Plate (2022–2023)

Director de Área de Investigación Deportiva – River Plate (2023–2024)

▶️ Ariel Michaloutsos, nuevo Director Deportivo de Millonarios FC. Será presentado de manera oficial la próxima semana. Más información en https://t.co/WG6h86KKWY pic.twitter.com/ONFUoDyWAw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 22, 2025

Millonarios toma forma

El nuevo director deportivo tendrá la tarea de construir las bases del proyecto, trabajar mancomunadamente con el cuerpo técnico de Hernán Torres y, entre otras cosas, elegir los nuevos fichajes que llegarán en el mercado de pases.

Hasta ahora solo hay un nuevo jugador confirmado por Millonarios para 2026. Carlos Darwin Quintero fue anunciado hace unos días como fichaje, tras salir del Deportivo Pereira por problemas económicos.

Se espera que el conjunto albiazul se refuerce en todas las líneas del campo y conforme una plantilla a la altura de lo que exige su hinchada.

Entre las salidas ya confirmadas se encuentran las de Helibelton Palacios y Nicolás Giraldo. La puerta también está abierta para tres extranjeros: Juan Pablo Vargas, Bruno Sávio y Santiago Giordana.