La razón por la que Carlos Darwin Quintero llegó a Millonarios y no a Santa Fe: lo dijo voz de peso

¿Cómo pasó eso?, Carlos Antonio Vélez fue quien contó de llegada del atacante al rojo, dando cuenta de un supuesto “principio de arreglo” con el presidente, Eduardo Méndez.

Sin embargo, esta misma voz de peso en el periodismo deportivo colombiano fue la que, en las últimas horas, también reveló la razón para que Carlos Darwin pasase de estar casi que en un club, a su rival de patio en menos de una semana.

¡Carlos Antonio Vélez nos habla sobre la decisión de Carlos Darwin Quintero para llegar a Millonarios y no a Santa Fe pese a darle la palabra al 'Cardenal' en primera medida! #PlanetaFútbol 🪐⚽ pic.twitter.com/DipQHzpbEv — Win Sports (@WinSportsTV) November 21, 2025

Según lo reveló en su programa radial diario, Vélez se encontró en un restaurante con el jugador, al cual le preguntó por la situación.

“Lo de Santa Fe era un atractivo muy grande por la Copa (Libertadores). Evidentemente había una oferta... muy buena”, fue la respuesta que Quintero le habría dado.

Además de eso, parece haberse dado una conversación con el líder de Santa Fe, que lo había dejado todo listo un día antes: “Me había llamado Rodallega y casi que me había comprometido”, fue lo que Quintero le dijo a Vélez.

No obstante, y después de haber dado el sí de palabra, más no en un contrato firmado, lo que leyó el jugador en unos documentos terminó por echar al piso su traspaso a Santa Fe.

“El problema es que Santa Fe está en ley de quiebras. Y entonces Santa Fe tiene que poner unas garantías externas para el cumplimiento del contrato", fue lo manifestado por Vélez.

Esto hace referencia a que Santa Fe puede no tener todas las garantías para pagar salarios altos como el que se presume tiene Quintero. Justamente este salió del Deportivo Pereira por impagos, y no quisiera arriesgarse a una situación similar a esa.

Carlos Darwin Quintero en el video de su presentación oficial con Millonarios | Foto: Captura a video de @MillosFCoficial

Tal cual esos fueron los argumentos entregados por Vélez en la revelación del caso: “Como él viene de ese problema del Pereira, donde no ha cobrado y el portador no va a cobrar, prefirió lo de Millonarios”.

“No tenía Copa, pero que sí tenía unas garantías porque Millonarios no está en ley de quiebras”, completó sobre los motivos de la elección del atacante de 38 años.

Actualidad de Santa Fe y Millonarios

Santa Fe está jugando las finales de Liga BetPlay 2025-II, luego de haberse logrado clasificarse en las últimas jornadas.

Harold Santiago Mosquera fue el salvador del vigente campeón de Colombia, el cual inició de mala manera los cuadrangulares con una derrota ante Atlético Bucaramanga en condición de visita.

Santa Fe sigue en pie, Millonarios fue eliminado prematuramente de Liga BetPlay. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Si bien el equipo está centrado en revalidar el título, también mira hacia el futuro y su participación en la Copa Libertadores del año entrante.

Uno de los temas que ha sido tema de conversación es el entrenador que pondrá para dicho certamen. Francisco López es el interino en la actualidad, pero se habla de un nombre del exterior como Pablo Repetto para tomar las riendas en 2026.