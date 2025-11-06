A un acuerdo habrían llegado en las últimas horas el experimentado, Carlos Darwin Quintero, y el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez.

Según lo reportado en el transcurso de este jueves por Carlos Antonio Vélez, el atacante “llegó a un acuerdo verbal“ para ser el primer refuerzo de los rojos de cara a la Copa Libertadores 2026.

“Santa Fe le hizo llegar el documento y Carlos Darwin Quintero les dijo que hoy (jueves) iba a decidir“, suma en palabras textuales de Vélez.

🪐⚽”Carlos Darwin Quintero llegó a un acuerdo verbal con Eduardo Méndez antenoche. Ayer, Santa Fe le hizo llegar el documento y Carlos Darwin Quintero les dijo que hoy iba a decidir“ @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/Iob6hsqu0i — Win Sports (@WinSportsTV) November 6, 2025

En el transcurso de lo que resta de este 6 de noviembre, se espera que se dé la confirmación por parte del jugador al presidente Méndez, para que sea anunciado de manera oficial.

De darse todo en favor de los capitalinos, estos celebrarían haberle ganado la contratación a rival de patio, Millonarios y Junior, que con su amplia chequera tentó a Quintero.

Según lo mencionado por Javier Hernández Bonnet en días pasados, el delantero ya había llegado a un “principio de arreglo” con Millonarios.

Aunque todo estuviese encaminado hacia ese destino, en el camino se había inmiscuido “otro pretendiente que pone una plata sobre la mesa y eso hizo que metiera un freno”, manifestó en Blu Radio.

Por ahora, todo parece indicar que se inclina la balanza hacia el lado de Santa Fe, donde Quintero tendría la chance de jugar Copa Libertadores el año siguiente.

Carlos Darwin Quintero dejó Deportivo Pereira por incumplimiento de pagos en 2025-II | Foto: Colprensa

A sus 38 años, el ‘Científico del gol’ cuenta con un gran rendimiento, lo que le permite ser apetecido tras dejar atrás su etapa del Deportivo Pereira.

En los matecañas el delantero fue importante, pero su ciclo terminó de manera abrupta tras los líos que tiene el conjunto pereirano.

Santa Fe define entrenador para 2026

A la par de que el cuadro bogotano busca jugadores para robustecer la nómina, también tiene el foco en encontrar un entrenador de categoría que maneje esas figuras que tendrá a cargo.

De momento está en la línea Francisco López, con el que se cerrará el año en curso. Sin embargo, la idea de la directiva es hacerse con un técnico de peso para el torneo más importante de Sudamérica.

Algunos nombres ya han empezado a ser revelados en Colombia. Carlos Antonio Vélez le bajó el dedo a varios: “Descartó a Fabián Bustos, (Pablo) Peirano, (Pablo) Repetto con el que se hizo un contacto”.

Adicionalmente, no le cerró la posibilidad a que hubiese un nombre que, hasta la fecha, no haya salido a la luz: “Podría haber un tapado”.

Lo que sí da a conocer como una certeza, es que en Santa Fe “están haciendo un estudio exhaustivo de qué es lo que necesitan”.

Santa Fe se aferra a poder clasificar en Liga BetPlay 2025-II. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Mientras todas esas decisiones dirigenciales se toman, el conjunto capitalino está afrontando lo que será el cierre de la fase regular en el Torneo Finalización.