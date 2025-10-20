Harold Mosquera se aleja de Santa Fe: estos son sus tres posibles destinos para 2026

Harold Santiago Mosquera podría ser una de las bajas sensibles en Independiente Santa Fe para la Copa Libertadores 2026. Los cardenales ya renovaron a Omar Fernández Frasica y esperan contar con Hugo Rodallega; sin embargo, perderían al jugador más destacado del segundo semestre.

Mosquera tiene contrato con Santa Fe hasta diciembre de este año, es decir, poco más de dos meses. Luego de eso será libre para elegir su próximo destino, que podría estar dentro de Colombia o en el exterior.

La hinchada pide a gritos que le renueven; sin embargo, la dirigencia todavía no ha llegado a un acuerdo con su entorno.

Con la clasificación en veremos, Harold Santiago podría estar disputando sus últimos partidos como jugador del cuadro capitalino. Si no llega el dichoso apretón de manos, el presidente Eduardo Méndez tendrá que buscar un jugador de velocidad y desequilibrio en el mercado de fichajes.

Tres posibles destinos

Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports, reveló detalles sobre la situación de Harold Santiago Mosquera y expuso lo que pasará en los próximos días.

“En un par de semanas se reunirán la dirigencia de Santa Fe y el círculo del jugador para definir si hay renovación”, indicó en su cuenta de X.

Mosquera se siente feliz en el cuadro cardenal, donde consiguió un segundo aire para su carrera, pero ha puesto condiciones para quedarse teniendo en cuenta su rol protagónico dentro de la plantilla.

En caso de confirmarse su salida, hay tres posibles destinos que lo persiguen: seguir en Colombia con otros colores, irse a Brasil o volver a México.

Alexis Rodríguez habla de cuatro equipos interesados en la Liga BetPlay, además de ofertas de exterior que le están endulzando el oído a Mosquera.

La decisión final se tomará entre octubre y noviembre, priorizando dicha conversación con el presidente Méndez. Hasta que no se agote la última posibilidad de continuar en Santa Fe para disputar la Copa Libertadores, Mosquera no escuchará ofrecimientos de otros horizontes.

HAROLD SANTIAGO MOSQUERA

¿Y el nuevo técnico?

Lo cierto es que la continuidad de Harold Mosquera es uno de los temas en la agenda de Independiente Santa Fe, aunque no precisamente la prioridad.

El Expreso Rojo está evaluando el rendimiento de Francisco López como interino, antes de elegir al nuevo DT en propiedad, que asumirá las riendas para el próximo año.

La salida de Jorge Bava fue un balde de agua fría para la hinchada y los directivos, que habían depositado su confianza en el estratega uruguayo.