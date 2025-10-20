Confirman la primera decisión de Millonarios sobre Néiser Villarreal, tras el Mundial Sub-20

Néiser Villarreal fue la gran figura de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20. El delantero tumaqueño anotó en cinco ocasiones y quedó empatado con otros tres jugadores en la cima de la tabla de goleadores.

Aunque Benjamin Cremaschi (Estados Unidos) anotó los mismos goles de Néiser, Lucas Michal (Francia) y Yassir Zabiri (Marruecos), se quedó con la Bota de Oro al tener más asistencias que el resto de sus rivales.

Eso no resta importancia a lo hecho por el delantero colombiano, que ya tiene un precontrato firmado con Cruzeiro para sumarse en enero del próximo año.

Por lo pronto, Néiser volverá a Bogotá y se presentará a entrenamientos con Millonarios.

De acuerdo al periodista Julián Capera, el conjunto embajador no lo dejará libre como muchos pensaban e incluso podría llegar a convocarlo en las últimas fechas del campeonato local.

40 días de contrato

“Hoy todavía es jugador de Millonarios, tiene 40 días de contrato con Millonarios. Su contrato termina en el mes de noviembre, no en diciembre como habitualmente terminan los contratos”, señaló Capera en su canal de YouTube.

Cabe recordar que, antes del Mundial Sub-20, Néiser estaba lesionado y no disputó ningún partido de la Liga Betplay 2025-II.

De hecho, su única aparición pública fue en TikTok vistiendo la camiseta del América de Cali. Esa conducta le provocó sanciones disciplinarias al interior del club y lo obligó a emitir un comunicado oficial pidiendo disculpas.

Su convocatoria para el Mundial estuvo en duda, sin embargo, César Torres le dio el voto de confianza y lo llevó como delantero suplente. En la ronda de grupos no marcó goles, pero se destapó en octavos de final contra Sudáfrica y luego anotó triplete en la victoria ante España por la fase de cuartos.

Entre esos dos partidos se conoció el interés de clubes europeos por ficharlo, aunque Néiser ya tiene un acuerdo para sumarse a Cruzeiro en enero de 2026.

Millonarios, sin embargo, no descarta que pueda utilizarlo ante la necesidad de los resultados para meterse a cuadrangulares. “¿Qué pasa en estos 40 días? Millonarios lo puede utilizar y, esta mañana cuando consulté, no me descartaron que pueda pasar", agregó Capera.

En manos de Hernán Torres

La opción de convocarlo dependerá únicamente de Hernán Torres y su cuerpo técnico, quienes determinarán si puede dar una mano en plena crisis de resultados o definitivamente le dejan el camino libre para que siga jugando en el exterior.

Lo cierto es que Néiser Villarreal despierta más odios que amores en la hinchada albiazul y ese es otro factor fundamental para que vuelva a jugar en 2025.

En los partidos de local podría recibir el rechazo de la afición y, por ende, terminar creando más división de la que hay en la actualidad.