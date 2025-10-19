Después de haber logrado el tercer lugar del Mundial Sub-20, era de esperarse que jugadores de la Selección Colombia pudieran salir hacia nuevos equipos.

Uno del que ya estaba confirmada su venta desde Millonarios hacia Brasil, más específicamente a Cruzeiro, era la de Néiser Villarreal.

Néiser Villarreal jugando con la Selección Colombia, ante España, en el Mundial Sub-20. | Foto: Getty Images

Este atacante sensación que alcanzó cinco tantos en la Copa Mundo, dejará la disciplina de los bogotanos a finales de 2025.

Su salto fuera del país le abrió nuevas puertas a otros del mismo equipo tras lograr el tercer lugar en Chile.

Uno del que recientemente también se supo que fue fichado desde el exterior, fue el portero titular, Jordan García.

Al fin del año irá rumbo a México

Mariano Olsen, periodista argentino radicado en Colombia, fue quien contó de la otra venta que tendrá el conjunto Sub-20.

“Jordan García ya firmó contrato con Club León, que compró el 80 % de su ficha en junio", señaló refiriéndose al portero titular a lo largo de toda la cita orbital.

Adicional a eso, el comunicador contó también que dicha salida del portero solo se dará hasta finales del año en curso.

“El arquero de la Selección Colombia Sub-20 cumplirá el semestre en Fortaleza para incorporarse en enero a la pretemporada del club mexicano, previos exámenes médicos y presentación oficial”, dijo de cara al futuro del golero para 2026.

Este movimiento le permitirá al portero seguir su crecimiento de carrera profesional, a la par que podría compartir con James Rodríguez.

Jordan García siendo abrazado por sus compañeros en el Mundial Sub-20. | Foto: AFP

Cabe recordar que el capitán de la selección mayor y el onceno de Guanajuato es actualmente uno de los referentes del equipo manito, pero su continuidad no es asegurada.

En caso de que se extienda su estadía allí, García y James estarán compartieron plantilla en un onceno que necesita de jugadores de alto nivel.

A sus 20 años, para Jordan será su primera experiencia internacional tras solo haber estado en Fortaleza desde divisiones menores hasta el profesionalismo.

En su palmarés ostenta tener dos terceros puestos junto a la Selección Colombia; uno en el Sudamericano, y el otro en el reciente Mundial Sub-20.

A nivel de clubes, con ‘Forta’ logró coronarse en 2024 como campeón de la Supercopa Juvenil FCF.

¿A qué Club León llega?

García deberá saber que arribará a un Club León con grandes problemas desde lo deportivo, reflejados en no ser protagonista en la Liga MX.

Por fortuna, lo que se cree es que el joven golero tendrá la oportunidad de tomar el arco de la fiera tras no haber un dueño fijo del puesto.

James Rodríguez sumó una derrota más con Club León en Liga MX | Foto: Getty Images

En la visita más reciente a Santos Laguna, el cuadro de Rodríguez y ahora de García no pudo hacer nada evitar la derrota que padecieron los suyos por 2-0.

Ese nuevo resultado adverso hizo que la fiera descendiera más lugares en la tabla de posiciones; ya son puesto 15, a tres casillas del colero, Puebla.

Cada vez parece más alejada la posibilidad de que James juegue las finales del segundo torneo del año en México.