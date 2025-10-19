Tensión en Colombia Sub-20 tras el Mundial: Alexéi Rojas no se calló por lo que dijo César Torres

El pasado sábado, 18 de octubre, la Selección Colombia Sub-20 culminó, con un tercer puesto, su participación en el Mundial de la categoría celebrado en Chile.

Fue una cita mundialista que dejó grandes reflexiones, jugadores de alto nivel y un equipo estructurado en cabeza de César Torres.

El entrenador manejó a lo largo de todo el torneo un mismo equipo, o intentó hacerlo de no haber sido por las lesiones y sanciones.

Jordan García, dueño del arco de Colombia Sub-20 en el Mundial. | Foto: AFP

De principio a fin hubo un titular del pórtico; se trató de Jordan García, de Fortaleza.

Como suplente estuvo el colombo inglés, Alexei Rojas, quien hace parte del Arsenal de la Premier League.

A Torres le consultaron tras el torneo por la no utilización del golero con experiencia internacional. De parte del entrenador hubo una respuesta categórica.

“Acá hay un arquero titular que tiene minutos, que es titular en nuestra liga. Después está Alexéi, que pertenece al Arsenal, que nunca ha jugado […]”, apuntó el DT.

“El único partido que ha jugado lo puse yo. En su club nunca ha jugado, y si revisan en la foto del equipo profesional no está. Entonces hay que explicarle a la gente eso”, argumentó de manera pública.

Rojas contrastó lo dicho por Torres

Esas palabras parecen no haber caído bien en el golero Rojas, quien salió a aclarar su lugar en Arsenal.

“En las últimas 24 horas han circulado unas palabras sobre las dudas si es que yo formo parte del plantel profesional del Arsenal o no”, empezó.

Alexéi Rojas, arquero de la Selección Colombia Sub-20. | Foto: FIFA via Getty Images

“Me gustaría decirle a la gente que cuando se tomó la foto del equipo profesional del Arsenal, fue iniciando la semana del 16 de octubre y yo estaba concentrado en Paraguay con la Selección pensando en este Mundial”, resolvió sobre los rumores que se generaron.

“Yo ahora me devuelvo al Arsenal para estar en el primer equipo, para seguir aprendiendo y compartiendo con los mejores jugadores y técnicos del mundo y seguir ayudando al equipo para que sigamos por más”, sumó.

“Yo soy un miembro muy firme de ese plantel y todos los días estoy creciendo y aportando mucho”, contó de su proceso con los Gunners.

Después de ello, también dio a entender que su anhelo es en algún momento poder defender los colores de la Tricolor.

“Quiero agradecerles a los colombianos que nos apoyaron y yo los siento, aunque sea desde lejos”, precisó.

“Les entrego mucho cariño. Quiero que sepan que cada vez que visto este hermoso escudo, lo hago con gran orgullo y una responsabilidad inmensa. En cualquier rol o contexto. Sea en la tribuna, en la banca, como titular. Entiendo lo que significa representar este escudo”, sumó.

Peleará por un puesto al Mundial 2026

Para Rojas, la pelea por un lugar en el arco colombiano no acaba con lo hecho en el Mundial Sub-20; es más, se traza estar con la de mayores en la cita del año entrante.

Alexéi Rojas, arquero del Arsenal y la Selección Colombia sub-20. | Foto: Página web oficial del Arsenal (arsenal.com).

“Mi objetivo es llegar a la selección absoluta y estar en el Mundial 2026. Yo seguiré haciendo todo para ganarme esa oportunidad, con méritos, esfuerzo y trabajo”, apuntó.