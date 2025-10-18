Colombia sorprendió a Francia en el Mundial Sub-20: video del gol con el que le madrugó Perea

Mazazo de Colombia Sub-20 a Francia en la definición por el tercer puesto del Mundial que se viene jugando en Chile.

Óscar Perea fue el anotador final de la anotación, luego de una presión conjunta que se dio por parte de toda la delante al minuto 3.

Dicha alegría de los cafeteros merma en algo el dolor por no poder jugar la final del certamen, que se llevará a cabo esta misma noche entre Marruecos y Argentina.

¡LLEGÓ EL GOL DE COLOMBIA A LOS 2' DE JUEGO!



Oscar Perea remató cruzado y puso el 1-0 contra Francia.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/KAbm6yQHe3 — DSPORTS (@DSports) October 18, 2025

Irse tan temprano en ventaja en el marcador, le dio la confianza total a los de César Torres para ir en busca de ampliar el marcador en el primer tiempo.

Por varios tramos de la primera mitad fue superior Colombia ante Francia. En los pies de Perea, Néiser Villarreal y algunos otros hubo opción de otro gol.

El golero, Justin Bengui, fue el encargado de que los galos no recibieran más anotaciones antes de los 45′.