Colombia sorprendió a Francia en el Mundial Sub-20: video del gol con el que le madrugó Perea

Antes de los cinco minutos, el cuadro nacional ya vencía a los galos en el duelo por el tercer puesto, que se jugó en Chile.

Redacción Deportes
18 de octubre de 2025, 7:30 p. m.
Óscar Perea hizo el gol que abrió el marcador ante Francia, por el tercer lugar del Mundial Sub-20.
Óscar Perea hizo el gol que abrió el marcador ante Francia, por el tercer lugar del Mundial Sub-20. | Foto: FIFA via Getty Images

Mazazo de Colombia Sub-20 a Francia en la definición por el tercer puesto del Mundial que se viene jugando en Chile.

Óscar Perea fue el anotador final de la anotación, luego de una presión conjunta que se dio por parte de toda la delante al minuto 3.

Dicha alegría de los cafeteros merma en algo el dolor por no poder jugar la final del certamen, que se llevará a cabo esta misma noche entre Marruecos y Argentina.

Irse tan temprano en ventaja en el marcador, le dio la confianza total a los de César Torres para ir en busca de ampliar el marcador en el primer tiempo.

Por varios tramos de la primera mitad fue superior Colombia ante Francia. En los pies de Perea, Néiser Villarreal y algunos otros hubo opción de otro gol.

El golero, Justin Bengui, fue el encargado de que los galos no recibieran más anotaciones antes de los 45′.

En desarrollo...

