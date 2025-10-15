Deportes
Argentina apagó el sueño de la Selección Colombia: otro baño de agua fría en el Mundial Sub-20
La Tricolor tuvo opciones de sobra para marcar en el arco de Santino Barbi, pero sufrió por la falta de efectividad y las numerosas lesiones.
La Selección Colombia quedó eliminada en semifinales del Mundial Sub-20. Un solitario gol de Silvetti sentenció la suerte de la Tricolor, que otra vez pierde una oportunidad histórica a manos de Argentina.
El combinado nacional tuvo que reemplazar a tres de sus habituales titulares por la sanción de Néiser Villarreal y Carlos Sarabia, además de la desafortunada lesión de Jordan Barrera.
A raíz de esa situación, el técnico César Torres alineó a Julián Bazán como lateral derecho, Joel Romero en el mediocampo y Emilio Aristizábal en el frente de ataque.
Los primeros minutos de la Tricolor fueron muy positivos. Joel Canchimbo tuvo la primera opción del compromiso con un cabezazo en el segundo palo, antes que Óscar Perea desperdiciara un contragolpe teniendo espacio hacia el arco de Santino Barbi.
Justo después de esas dos ocasiones, Argentina despertó e igualó el trámite del juego por medio de remates de media distancia a la portería de Jordan Barrera.
Después de la media hora de juego, el partido se convirtió en un reparto de faltas para lado y lado. El gran damnificado fue Colombia, que perdió a Canchimbo por lesión y tuvo que hacer un cambio obligatorio más.
Eliminados ante Argentina
La segunda parte arrancó con nuevas opciones de gol para Colombia. Emilio Aristizábal recibió un balón al vacío que no pudo definir con la pierna zurda.
Unos minutos más tarde, Jhon Rentería remató desde la medialuna y se encontró con las manos salvadoras del arquero Barbi. En el rebote no alcanzó a llegar Aristizábal para mandarla al fondo de la red.
Como si fuera poco, el guardameta argentino sacó otra más tras un cabezazo de Juan David Arizala que casi se cuela al ángulo de la mano izquierda.
Al minuto 63, Argentina pidió revisión por un supuesto codazo de Rentería. El árbitro no consideró expulsión y dejó tarjeta amarilla para el atacante colombiano.
La Tricolor no aprovechó las aproximaciones y su rival esperó el momento justo para irse adelante. A los 72 minutos, Mateo Silvetti recibió en soledad para definir cruzado ante la salida de García.
Por el tercer puesto
Colombia intentó empatar con sus armas por la banda, sin embargo, la Albiceleste ajustó la zona defensiva tras ponerse en ventaja.
Torres movió el banquillo buscando más volumen en ataque. Como consecuencia, el equipo empezó a correr riesgos en defensa y dejó en las manos del arquero la esperanza de mantenerse a un solo gol de distancia.
Pero la ilusión se siguió apagando cuando Jhon Rentería fue expulsado por doble amarilla, al minuto 79.
En la siguiente jugada, Colombia pidió revisión de una posible roja para Dylan Gorosito. No obstante, el árbitro central no lo consideró y solo amonestó con tarjeta amarilla.
Finalmente, Argentina sostuvo la ventaja hasta el pitazo final (1-0) y Colombia quedó eliminada del Mundial Sub-20.
Lo cierto es que la cita orbital no se ha terminado para los juveniles. Este sábado se disputará el partido por el tercer puesto, ante Francia, desde las 2 de la tarde (hora de Colombia).