Deportes

Argentina apagó el sueño de la Selección Colombia: otro baño de agua fría en el Mundial Sub-20

La Tricolor tuvo opciones de sobra para marcar en el arco de Santino Barbi, pero sufrió por la falta de efectividad y las numerosas lesiones.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

16 de octubre de 2025, 12:56 a. m.