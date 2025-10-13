Suscribirse

Baja de última hora pone en jaque a Colombia en el Mundial Sub-20: César Torres dio parte médico

La decisión definitiva se tomará este martes, faltando pocas horas para la semifinal contra Argentina en Santiago de Chile.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

14 de octubre de 2025, 1:03 a. m.
César Torres, técnico de la Selección Colombia Sub-20
César Torres, técnico de la Selección Colombia Sub-20. | Foto: FCF Media

Néiser Villarreal y Carlos Sarabia no podrán jugar contra Argentina en las semifinales del Mundial Sub-20, pero habría una tercera baja por lesión.

César Torres, técnico de la Selección Colombia, contó cuál es la situación de Jordan Barrera, faltando menos de 48 horas para el partido.

“Hoy le hicieron algunas cosas. Está en manos del departamento médico, esperemos hasta mañana. No quiero descartarlo desde ya”, apuntó el estratega vallecaucano.

Lo cierto es que desde ya está armando el rompecabezas sin Barrera. En su lugar estaría Jose Antonio Cavadía, volante del América de Cali.

“Colombia tiene un buen recambio. Se da la oportunidad para tres nuevos chicos que empiecen de titular. Eso me gusta porque todos, cuando han ido al frente, han aportado su granito de arena”, explicó.

🔴 Llega la Selección Colombia Masculina Sub 20 al hotel de concentración en Talca, Chile

¿Qué le pasó a Jordan Barrera?

Jordan Barrera salió lesionado en el primer tiempo del partido contra España, justo después de haber asistido a Néiser para el primer tanto de la tarde.

En realidad fue la recaída en un problema muscular que ya arrastraba desde el juego contra Noruega, en la segunda fecha de la fase de grupos.

Contexto: Definidos los cuatro semifinalistas del Mundial Sub-20: Colombia, dos potencias y una sorpresa

Horas después de clasificar a semifinales, Jordan fue visto cojeando en el hotel de concentración y su evolución se había mantenido en secreto hasta estas declaraciones de César Torres.

El jugador de Botafogo es una pieza fundamental para el andamiaje ofensivo de la Tricolor y perderlo significa un golpe durísimo en medio de la ilusión por el título.

En principio, Jordan Barrera entraría al banquillo de suplentes y podría dar la mano en caso que el partido se llegue a complicar.

La idea del cuerpo técnico es esperar hasta última hora para decidir si entra en la lista de inscritos o definitivamente tendrá que ver la semifinal desde la tribuna en el Estadio Nacional de Santiago.

TALCA, CHILE - OCTOBER 11: Jordan Barrera of Colombia leaves the pitch after suffering an injury during the FIFA U-20 World Cup Chile 2025 quarter-final match between Spain and Colombia at Estadio Fiscal on October 11, 2025 in Talca, Chile. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images)
Jordan Barrera salió entre lágrimas del partido contra España. | Foto: FIFA via Getty Images

Posible formación de Colombia vs. Argentina

Sea cual sea la decisión, César Torres confía en sus jugadores para enfrentar a Argentina. “No hemos conseguido nada, el país sabe que no hemos conseguido nada. Hay que ir por este partido para ir a la final”, apuntó.

“A mí me mueve ganar la semifinal y llevar a mi país a una final y competirla para ganar”, señaló.

Contexto: Esto dijo la prensa española tras caer ante Colombia en el Mundial Sub-20: “Ayuda del árbitro”

Ante las tres bajas que ponen en jaque a la Selección Colombia Sub-20, el once titular estaría conformado por: Jordan García; Joel Canchimbo, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan David Arizala; Elkin Rivero, Kener González, José Antonio Cavadía; Jhon Rentería, Óscar Perea y Emilio Aristizábal.

Colombia enfrentó dos veces a Argentina en el Sudamericano Sub-20 disputado en enero. El primer partido acabó con empate 1-1 en la fase de grupos y el segundo fue en el hexagonal final con victoria de la albiceleste por 1-0.

