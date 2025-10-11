Definido el próximo rival de Colombia en el Mundial Sub-20, tras México vs. Argentina

Argentina será el rival de la Selección Colombia en las semifinales del Mundial Sub-20. La albiceleste venció a México (0-2), gracias a los goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti en el arranque de cada tiempo.

El duelo de colombianos y argentinos se disputará el próximo miércoles, 15 de octubre, a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia), en el Estadio Nacional de Santiago.

La otra semifinal se definirá este domingo, cuando se enfrenten Estados Unidos vs. Marruecos y Noruega vs. Francia.

La Selección Colombia mantiene vivo su sueño de ser campeón, aunque no es favorita, porque Argentina ha ganado todos sus partidos en la Copa del Mundo y cuenta con el respaldo de haber ganado varios títulos en esta categoría a lo largo de la historia.

Maher Carrizo, autor de uno de los goles de Argentina contra México | Foto: AP

Victoria de Argentina y adiós a México

Los argentinos empezaron a ganar desde muy temprano con el tanto de Maher Carrizo, quien capturó un balón suelto dentro del área y la mandó a guardar a los 9 minutos.

México trató de sacudirse con el ingenio de Gilberto Mora, pero se encontró con una pared infranqueable.

Como si faltara otra razón para pensar que Argentina lograría la clasificación, Mateo Silvetti puso el segundo en el arranque de la parte complementaria y complicó la situación de los mexicanos.

De ahí en adelante, la albiceleste modificó su plan con una línea de cinco en el fondo y le cedió la pelota a México para que se desesperara con el reloj corriendo sin parar.

Finalmente, Argentina mantuvo su arco en cero y le puso cita a la Selección Colombia para enfrentarse la semana entrante en una de las semifinales.

Impactante corrida en velocidad de Toto Silvetti para el 2-0 argentino. pic.twitter.com/svI8qr3H0d — Axel Rolon (@AxelRolon1) October 12, 2025

Alegría en Colombia

Mientras tanto, los jugadores de la Tricolor volvieron al hotel de concentración y recibieron la ovación de los hinchas colombianos que celebraron en Talca.

“No hemos hecho historia, la historia se hace como lo dijo el profe, llevando la Copa a Colombia. Gracias a Dios que siempre me guía, muy contento con el grupo y con la clasificación, vamos por siete finales y ya van cinco”, señaló Néiser Villarreal.

Colombia venció a España con triplete de Néiser, que se perderá el próximo partido por acumulación de amarillas. Carlos Sarabia tampoco podrá jugar y Jordan Barrera está en duda a raíz de una lesión.

“Tenemos jugadores que lo pueden hacer igual que o mejor que yo”, advirtió el goleador.

César Torres tendrá que reemplazar a su delantero titular, pero confía en que Emilio Aristizábal hará el trabajo por el que lo convocaron.