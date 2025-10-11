Neyser Villarreal pone a soñar a Colombia: video de sus goles a España en el Mundial Sub-20

Neyser Villarreal no para de hacer goles en el Mundial Sub-20. Este sábado, marcó triplete contra España y disparó la ilusión en la Selección Colombia.

Sobre los 39 minutos de partido, Jordan Barrera se metió con ventaja al área y sacó un centro atrás que Neyser conectó de primera. El pase clave fue una genialidad de Óscar Perea, pegado a la banda izquierda.

Aunque los españoles habían tenido las mejores opciones del partido, Colombia fue efectivo en la más clara y se puso por delante en el marcador antes de irse al descanso.

¡GOOOL DE COLOMBIA!



Centro para Neyser Villarreal que abrió el marcador contra España.



Tercer gol del delantero cafetero#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/NQQmz9JsR9 — DSPORTSCo (@DSportsCO) October 11, 2025

En el segundo tiempo, Neyser apareció después de que España remontara y dio el empate para seguir con vida.

A los 64 minutos, recibió una pelota al vacío y la mandó a guardar con un toque sutil a la base del vertical izquierdo.

Cuando quedaban solo unos minutos para el pitazo final, el goleador apareció de nuevo y decretó el 3-2 definitivo.

¡LLEGÓ EL 3-2 DE COLOMBIA DE LA MANO DE NEYSER VILLARREAL!



El delantero cafetero definió dentro del área y marcó el hat-trick contra España.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/9RkJVwMbTW — DSPORTSCo (@DSportsCO) October 11, 2025

Lesión de Jordan Barrera

Desafortunadamente, la alegría no fue completa para el combinado nacional.

Jordan Barrera se retiró del campo entre lágrimas, a raíz de una lesión que venía arrastrando desde el inicio del Mundial.

El jugador de Botafogo es una pieza clave para la Selección Colombia, pues es el encargado de manejar los hilos y elaborar las conexiones en el frente de ataque.

En su lugar, ingresó José Antonio Cavadía, jugador del América de Cali, quien había sido suplente en la mayor parte del proceso rumbo al Mundial de la categoría.

Cabe recordar que la Selección Colombia Sub-20 ya había llegado con otra baja sensible para este partido, a raíz de la acumulación de amarillas del defensor Simón García.

César Torres, técnico de la Selección Colombia Sub-20 | Foto: AP

Neyser, la llave del gol

Este triplete contra España es un desahogo para Neyser Villarreal, que fue convocado en medio de críticas por su falta de rodaje en Millonarios y las últimas decisiones que ha tomado al repecto de su futuro.

Pero el tumaqueño cuenta con el respaldo de César Torres y eso ha sido suficiente para llenarse de confianza en el rol como delantero centro de la Tricolor.

El miércoles pasado, se destapó contra Sudáfrica con dos goles y ante España mandó a guardar la primera que tuvo de frente al arco.

“Ese chico se merece todo, tiene una nobleza, una humildad. Él no tiene que demostrarle nada a nadie, tiene una calidad impresionante, hoy apareció, creemos en él como creemos en Emilio”, fueron sus palabras en la previa a este compromiso.

Emilio Aristizábal fue el titular en el debut contra Arabia Saudita, sin embargo, Neyser entró en el segundo tiempo y desde entonces no ha vuelto a soltar el puesto.