España vs. Colombia: hora y dónde ver el partido por cuartos de final del Mundial Sub-20

La Selección Colombia sigue soñando con el título del Mundial Sub-20 y ahora enfrentará a España en la fase de cuartos de final.

El partido se disputará este sábado, 11 de octubre, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia). La transmisión oficial estará a cargo de Caracol TV y RCN en señal abierta, además de DSports para toda latinoamérica.

Los dirigidos por César Torres vienen de eliminar a Sudáfrica en octavos de final (3-1), mientras que España hizo lo propio contra Ucrania (0-1).

A pesar del favoritismo para los europeos, la Tricolor confía en dar el batacazo. “Yo no tengo deuda con España, lo que sí les voy a decir que vamos a buscar el partido y vamos a ir al frente, a buscar llegar a semifinal”, dijo Torres.

Posible formación titular de Colombia

El triunfo contra Sudáfrica despejó algunas dudas sobre el desempeño de la Selección Colombia, entre ellas la titularidad de Neyser Villarreal.

El delantero tumaqueño marcó doblete y confirmó las razones por las que le ganó el puesto a Emilio Aristizábal.

Después de lo visto en el partido de octavos, no se esperan grandes cambios en la alineación titular dispuesta por César Torres, más allá de la baja de Simón García por acumulación de amarillas.

En ese orden de ideas, Colombia saldría así: Jordan García; Carlos Sarabia, Julián Bazán, Yeimar Mosquera, Juan David Arizala; Kéner González, Elkin Rivero, Jordan Barrera; Joel Canchimbo, Óscar Perea y Neyser Villarreal.

La idea del cuerpo técnico es mantener la idea de juego y fortalecer las uniones colectivas que se han venido haciendo a lo largo de la cita orbital. El equipo fue mucho más efectivo contra Sudáfrica, aunque sufrió por momentos en el filtro del mediocampo.

“Entre más lejos lleguemos nos sirve a todos, ese es el sueño, llegar a siete partidos. Vamos por el quinto para que no se de esa posibilidad del sexto”, declaró Torres.

Simón García, baja de la Selección Colombia para los cuartos de final. | Foto: AP

César Torres considera que “este equipo refleja al país” y explicó su argumento. “Es resiliente, algunos dicen que no hemos ganado nada; hemos ganado la vida, adversidades, pobreza, hemos superado mis cosas. Esperamos seguir superando para que por fin Colombia grite un título mundial, ese es nuestro sueño, nos ganamos el derecho de un partido más”, expresó.

El mejor resultado de Colombia en los mundiales de esta categoría es precisamente la semifinal que alcanzaron en la edición de 2003. Desafortunadamente, no alcanzó para jugar la final y el séptimo partido terminó siendo el del tercer puesto.

