Técnico de Colombia Sub-20 se hartó: en vivo sacó malestar que buscan acabar en el Mundial

Por estos días el país está expectante de la presentación que está teniendo la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Chile.

Ante Sudáfrica, el conjunto nacional hizo la tarea en los octavos de final y eliminó a los africanos tras un resultado final de 3-1.

Néiser Villarreal firmó un doblete de anotaciones que lo catapultaron a ser la gran figura del encuentro. Ahora, el goleador y la Tricolor buscarán seguir avanzando ante España.

Neiser Villarreal anotando el segundo gol para Colombia. | Foto: AFP

Según lo dicho por el entrenador, César Torres, esta delegación colombiana aspira terminar con una mala racha con la que cuenta el cuadro nacional en todas las categorías y ramas.

Ante constantes decepciones en los torneos recientes, esta vez el objetivo que se han propuesto es, sí o sí, salir campeones en suelo austral.

En las entrevistas postpartido, el líder máximo del combinado patrio pidió que se le mande las mejores vibras a sus dirigidos: “No nos matemos, que creamos, que respalden. No los endiosen”.

Después de esto fue que se mostró algo más recio en sus declaraciones.

‼️ “No hemos hecho historia. La historia se hace trayendo la copa. Estamos cansados de ese ‘Gracias guerreros’”.



🇨🇴‼️ Contundente mensaje del entrenador de la Selección Colombia Sub 20, César Torres, sobre el presente de sus jugadores.



🎥 Deportes RCN. pic.twitter.com/DJAVK44ntB — Toque Sports (@ToqueSports) October 9, 2025

Al parecer, a la interna de las selecciones, la frase ‘gracias guerreros’ es una que les genera molestia y quiere acabar con ello en el Mundial que están disputando.

“No hemos hecho historia. La historia se hace llevando una copa. Estamos cansados de ese ‘Gracias guerreros’, queremos ‘gracias muchachos por este título’”, apuntó, dando a entender que el objetivo único que tienen es la consagración.

Una vez superada la fase de los 16 mejores, el técnico al frente del cuadro colombiano le reconoció el trabajo a sus dirigidos: “El triunfo es de los muchachos. Seguimos mejorando”.

Sobre la presión que existe sobre estos para mostrar una mejor versión con el paso de los partidos, Torres considera que eso se ha ido dando de manera paulatina.

“Cada vez vamos a estar mejor. Hay que analizar qué se puede mejorar porque estamos entre los ocho mejores”, festejó.

Para terminar se mostró feliz de que el goleador del conjunto nacional hubiese podido acabar con la sequía que tenía: “Se despertó la bestia (Néiser Villarreal)“.

Próximo partido, fecha, hora y rival de Colombia Sub-20

El compromiso ante los ibéricos está previsto para el próximo 11 de octubre, a partir de las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

Será la séptima vez que la Selección Colombia dispute los cuartos de final en la categoría Sub-20.

En caso de avanzar a semifinales, el equipo nacional mantendría vivo el sueño del título, aunque antes deberá enfrentarse a México o Argentina.

En esa misma llave del torneo, dichas selecciones también obtuvieron su clasificación y jugarán su respectivo duelo de cuartos el sábado.