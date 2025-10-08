Suscribirse

Deportes

Barcelona se fija en una joya de la Selección Colombia Sub-20: “Ojeadores lo siguen”

Uno de los goleadores de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile brilla con sus goles en el campo, eso habría despertado el interés de un poderoso club español.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

8 de octubre de 2025, 10:21 p. m.
Barcelona tendría un alto interés en contratar a una joya de la Selección Colombia que brilla en el Mundial Sub-20 de Chile.
Barcelona tendría un alto interés en contratar a una joya de la Selección Colombia que brilla en el Mundial Sub-20 de Chile. | Foto: Getty Images

La prensa colombiana informó en la tarde de este miércoles, 8 de octubre de 2025, que el F. C. Barcelona estaría detrás de la joya de la Selección Colombia Sub-20, Néiser Villarreal. De hecho, informan que los culés tienen ojeadores siguiendo de cerca al delantero.

Así lo reveló el periodista Diego Rueda en el programa El Vbar de Caracol Radio: “Barcelona tiene ojeadores siguiendo al colombiano Néiser Villarreal; si se hace una oferta real, Cruzeiro está dispuesto a dejarlo ir”.

Los goles de Néiser Villarreal en el Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub-20

La información de Rueda llegó minutos antes de que la Selección Colombia jugara ante Sudáfrica, este mismo miércoles, por los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025. De hecho, Villareal fue figura.

Colombia acabó venciendo a Sudáfrica por marcador de 3-1. Néiser Villarreal, quien fue goleador del Sudamericano y ahora trata de emular lo mismo en la Copa del Mundo, se reportó con dos anotaciones.

Néiser Villarreal, figura de Colombia ante Sudáfrica por los octavos de final del Mundial Sub-20.
Néiser Villarreal, figura de Colombia ante Sudáfrica por los octavos de final del Mundial Sub-20. | Foto: FIFA via Getty Images

La primera llegó a los 63’. Luego de fallar varias oportunidades claras, Néiser Villarreal recibió un pase dentro del área sudafricana, remató fuerte y dejó sin opciones al guardameta Fletcher Smythe-Lowe.

Ya a los 90+6, Villarreal recibió un balón al espacio, corrió de cara al pórtico rival y definió de forma categórica ante la salida de Smythe-Lowe. Fue el 3-1 definitivo con el que Colombia avanzó a los cuartos de final, donde se medirá ante España.

¿En qué equipo juega Néiser Villarreal?

Luego de ser borrado en Millonarios, tras una gran polémica donde se vio involucrado, Néiser Villareal firmó un precontrato con Cruzeiro de Brasil, en septiembre de 2025, por cinco temporadas.

En el comunicado oficial del cuadro brasileño, se aclara que Villarreal se unirá al plantel de Cruzeiro en diciembre de 2025. Según Transfermarkt, Néiser tiene un valor en el mercado de 1.8 millones de euros.

Todo apunta a que, si F.C. Barcelona lo quiere en sus filas, deberá desembolsar una cantidad igual o superior a la de Cruzeiro. Sería un negocio importante en cuanto a cifras.

Si bien hasta ahora es un rumor, podría tomar fuerza en los próximos días. Más aún, cabe recordar que Néiser fue tema de conversación en el último Sudamericano de la categoría, cuando sus goles despertaron un presunto interés de Atlético Madrid.

Contexto: Volea de Néiser Villarreal hizo temblar el arco de Noruega: video se hizo viral en el Mundial Sub-20

Mientras todo toma forma, o al menos hay un pronunciamiento oficial, Néiser y sus compañeros se preparan para enfrentar a España en los cuartos de final del torno. El objetivo de ser campeones sigue en pie.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Registraduría confirma que sí habrá consulta presidencial y a Congreso del Pacto Histórico

2. Amenaza directa de Venezuela: impactante video muestra a la Fuerza Armada venezolana en medio de ejercicios militares con fuego real

3. Boca Juniors se pronuncia por la muerte de Miguel Ángel Russo: envía sentido mensaje

4. Muerte de Miguel Ángel Russo: ¿Qué enfermedad padecía el actual técnico de Boca Juniors?

5. Estados Unidos le pide a Gustavo Petro retractarse públicamente tras acusación “infundada” por lancha bombardeada en el Caribe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

F.C. BarcelonaSelección Colombia sub 20Néiser Villarreal

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.