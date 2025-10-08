Barcelona se fija en una joya de la Selección Colombia Sub-20: “Ojeadores lo siguen”

La prensa colombiana informó en la tarde de este miércoles, 8 de octubre de 2025, que el F. C. Barcelona estaría detrás de la joya de la Selección Colombia Sub-20, Néiser Villarreal. De hecho, informan que los culés tienen ojeadores siguiendo de cerca al delantero.

Así lo reveló el periodista Diego Rueda en el programa El Vbar de Caracol Radio: “Barcelona tiene ojeadores siguiendo al colombiano Néiser Villarreal; si se hace una oferta real, Cruzeiro está dispuesto a dejarlo ir”.

🇪🇸"Barcelona tiene ojeadores siguiendo al colombiano Neyser Villarreal, si se hace una oferta real, Cruzeiro está dispuesto a dejarlo ir": @diegonoticia



📻#ElVbarCaracol EN VIVO, aquí: https://t.co/BTXYWbIgcj pic.twitter.com/pYgAAmKj1j — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) October 8, 2025

Los goles de Néiser Villarreal en el Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub-20

La información de Rueda llegó minutos antes de que la Selección Colombia jugara ante Sudáfrica, este mismo miércoles, por los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025. De hecho, Villareal fue figura.

Colombia acabó venciendo a Sudáfrica por marcador de 3-1. Néiser Villarreal, quien fue goleador del Sudamericano y ahora trata de emular lo mismo en la Copa del Mundo, se reportó con dos anotaciones.

Néiser Villarreal, figura de Colombia ante Sudáfrica por los octavos de final del Mundial Sub-20. | Foto: FIFA via Getty Images

La primera llegó a los 63’. Luego de fallar varias oportunidades claras, Néiser Villarreal recibió un pase dentro del área sudafricana, remató fuerte y dejó sin opciones al guardameta Fletcher Smythe-Lowe.

Ya a los 90+6, Villarreal recibió un balón al espacio, corrió de cara al pórtico rival y definió de forma categórica ante la salida de Smythe-Lowe. Fue el 3-1 definitivo con el que Colombia avanzó a los cuartos de final, donde se medirá ante España.

¿En qué equipo juega Néiser Villarreal?

Luego de ser borrado en Millonarios, tras una gran polémica donde se vio involucrado, Néiser Villareal firmó un precontrato con Cruzeiro de Brasil, en septiembre de 2025, por cinco temporadas.

En el comunicado oficial del cuadro brasileño, se aclara que Villarreal se unirá al plantel de Cruzeiro en diciembre de 2025. Según Transfermarkt, Néiser tiene un valor en el mercado de 1.8 millones de euros.

Todo apunta a que, si F.C. Barcelona lo quiere en sus filas, deberá desembolsar una cantidad igual o superior a la de Cruzeiro. Sería un negocio importante en cuanto a cifras.

Si bien hasta ahora es un rumor, podría tomar fuerza en los próximos días. Más aún, cabe recordar que Néiser fue tema de conversación en el último Sudamericano de la categoría, cuando sus goles despertaron un presunto interés de Atlético Madrid.