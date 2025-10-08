Colombia se deshizo de Sudáfrica y avanza a cuartos del Mundial Sub-20: así fueron los goles

La Selección Colombia cumplió su tarea, este miércoles 8 de octubre, por el Mundial Sub-20 de Chile 2025. La Tricolor venció por 3-1 a Sudáfrica, en los octavos de final del torno, y avanza a cuartos de final.

Se trató de un partido por momentos trabado y complicado para Colombia, pero que supo sortear a pesar de las dificultades. Quienes primero pegaron fueron los cafeteros, gracias a Joel Canchimbo, a los 7′ de la primera mitad.

Canchimbo apareció desde la derecha, dentro del área, tras un centro proveniente del otro sector y lanzado por Óscar Perea. Joel agarró bien la pelota y acabó embocándola al fondo de la portería sudafricana. Era el 1-0.

Ese 1-0 fue suficiente para que se fueran al descanso, y crecía la expectativa entre los aficionados. Colombia tenía pinta de poder liquidar el compromiso a su favor, pero una rápida reacción de Sudáfrica cambió los planes.

Corrían 49′ del segundo tiempo cuando el potero colombiano, Jordan Javier García, hizo un blooper que le da la vuelta al mundo. El guardameta recibió un pase, pero no pudo controlar la pelota y uno de los delanteros de Sudáfrica le quitó la posesión: acto seguido, García le hizo penal.

Sudáfrica hizo dos cobros desde los 12 pasos. El primero fue atajado por Jordan García, pero el tiro se tuvo que repetir porque el guardameta se adelantó. Ya en el segundo intento, Mfundo Vilakazi convirtió el 1-1 parcial (51′).

El gol de Sudáfrica hizo que Colombia despertara y se volcara de cara al arco rival. El delantero tricolor, Néiser Villarreal, tenía constantes opciones claras, pero no podía convertir. Sin embargo, ni él ni sus compañeros bajaron la guardia.

Pero el cerrojo se rompió sobre los 63′. El propio Néiser Villarreal recibió un balón dentro del área, se volteó y sacó un violento remate que el portero sudafricano, Fletcher Smythe-Lowe, no pudo ni atajar. Ese fue el 2-1 parcial, pues a los 90+6 también Villarreal anotó con una gran definición de tres dedos en el área y colocó el 3-1 definitivo.

Datos generales del partido Colombia vs. Sudáfrica

Marcador final: Colombia 3 - 1 Sudáfrica

Fecha: 8 de octubre de 2025 (octavos de final - Mundial Sub20)

Estadio: Fiscal de Talca (Chile)

Alineaciones:

Colombia: Jordan Javier García; Carlos Sarabia, Simón García Valero, Yéimar Mosquera, Juan David Arizala; Kéner González, Elkin José Rivero Almario, Jordan Barrera, Joel Andrés Canchimbo Morales, Óscar Perea; Néiser Villarreal. DT: César Torres.

Sudáfrica: Fletcher Smythe-Lowe; Siviwe Nkwali, Tylon Smith, Asekho Tiwani, Thato Majoro Sibiya; Lazola Maku, Gomolemo Leviy Kekana, Shakeel April, Neo Duncan Rapoo, Mfundo Vilakazi; Siviwe Magidigidi. DT: Xaniseka Raymond Mdaka.

