Suscribirse

Deportes

Colombia se deshizo de Sudáfrica y avanza a cuartos del Mundial Sub-20: así fueron los goles

Los dirigidos por César Torres se metieron entre los mejores ocho del torneo, y siguen con el sueño de ganar el título mundial.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

8 de octubre de 2025, 9:31 p. m.
Colombia celebrando su triunfo ante Sudáfrica en el Mundial Sub-20 de Chile.
Colombia celebrando su triunfo ante Sudáfrica en el Mundial Sub-20 de Chile. | Foto: Getty Images

La Selección Colombia cumplió su tarea, este miércoles 8 de octubre, por el Mundial Sub-20 de Chile 2025. La Tricolor venció por 3-1 a Sudáfrica, en los octavos de final del torno, y avanza a cuartos de final.

Se trató de un partido por momentos trabado y complicado para Colombia, pero que supo sortear a pesar de las dificultades. Quienes primero pegaron fueron los cafeteros, gracias a Joel Canchimbo, a los 7′ de la primera mitad.

Canchimbo apareció desde la derecha, dentro del área, tras un centro proveniente del otro sector y lanzado por Óscar Perea. Joel agarró bien la pelota y acabó embocándola al fondo de la portería sudafricana. Era el 1-0.

Ese 1-0 fue suficiente para que se fueran al descanso, y crecía la expectativa entre los aficionados. Colombia tenía pinta de poder liquidar el compromiso a su favor, pero una rápida reacción de Sudáfrica cambió los planes.

Corrían 49′ del segundo tiempo cuando el potero colombiano, Jordan Javier García, hizo un blooper que le da la vuelta al mundo. El guardameta recibió un pase, pero no pudo controlar la pelota y uno de los delanteros de Sudáfrica le quitó la posesión: acto seguido, García le hizo penal.

Sudáfrica hizo dos cobros desde los 12 pasos. El primero fue atajado por Jordan García, pero el tiro se tuvo que repetir porque el guardameta se adelantó. Ya en el segundo intento, Mfundo Vilakazi convirtió el 1-1 parcial (51′).

El gol de Sudáfrica hizo que Colombia despertara y se volcara de cara al arco rival. El delantero tricolor, Néiser Villarreal, tenía constantes opciones claras, pero no podía convertir. Sin embargo, ni él ni sus compañeros bajaron la guardia.

Pero el cerrojo se rompió sobre los 63′. El propio Néiser Villarreal recibió un balón dentro del área, se volteó y sacó un violento remate que el portero sudafricano, Fletcher Smythe-Lowe, no pudo ni atajar. Ese fue el 2-1 parcial, pues a los 90+6 también Villarreal anotó con una gran definición de tres dedos en el área y colocó el 3-1 definitivo.

Datos generales del partido Colombia vs. Sudáfrica

Marcador final: Colombia 3 - 1 Sudáfrica

Fecha: 8 de octubre de 2025 (octavos de final - Mundial Sub20)

Estadio: Fiscal de Talca (Chile)

Alineaciones:

Colombia: Jordan Javier García; Carlos Sarabia, Simón García Valero, Yéimar Mosquera, Juan David Arizala; Kéner González, Elkin José Rivero Almario, Jordan Barrera, Joel Andrés Canchimbo Morales, Óscar Perea; Néiser Villarreal. DT: César Torres.

Sudáfrica: Fletcher Smythe-Lowe; Siviwe Nkwali, Tylon Smith, Asekho Tiwani, Thato Majoro Sibiya; Lazola Maku, Gomolemo Leviy Kekana, Shakeel April, Neo Duncan Rapoo, Mfundo Vilakazi; Siviwe Magidigidi. DT: Xaniseka Raymond Mdaka.

Imagen del juego entre Colombia y Sudáfrica por el Mundial Sub-20.
Imagen del juego entre Colombia y Sudáfrica por el Mundial Sub-20. | Foto: FIFA via Getty Images
Contexto: Papelón de Chile en el Mundial Sub-20: atormentado en casa por México y con golazo a bordo

¿Cuál será el rival de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile?

Ahora, Colombia se enfrentará ante España en los cuartos de final del Mundial Sub-20. Quien gane esa llave, avanzará a semifinales y medirá fuerzas con el vencedor entre Argentina y México.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Aumenta el caos en vuelos en Estados Unidos por el cierre parcial del gobierno

2. “Lo inevitable está cerca”: aliado de Trump predice la caída de Nicolás Maduro en medio de elevadas tensiones en el Caribe

3. Vidente colombiano vaticinó el fuerte accidente de Zion: “Su vida estaría perjudicada”

4. Linda Caicedo se fue de triplete en Champions League: destiló magia pura con Real Madrid

5. Colombia se deshizo de Sudáfrica y avanza a cuartos del Mundial Sub-20: así fueron los goles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mundial Sub 20Selección Colombia sub 20Sudáfrica

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.