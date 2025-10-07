Inteligencia artificial dio ganador del Colombia vs. Sudáfrica en Mundial Sub-20: marcador final

El partido entre Colombia y Sudáfrica, por los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025, se jugará el miércoles, 8 de octubre, a partir de las 2:30 p.m. (hora colombiana). La previa se vive con expectativa, pues son dos selecciones fuertes que pueden dar pelea hasta el final.

Inteligencia artificial da a Colombia como ganador ante Sudáfrica

Chat GPT analizó el presente de Colombia y Nigeria, basándose en lo que hicieron en la fase de grupos del torneo, y dejó como ganador a La Tricolor por marcador de 2-1. Para justificar su respuesta, ahondó en cuatro ítems: consistencia, equilibrio, presión del momento e historia reciente en el torneo.

Respecto a esos puntos a tener en cuenta, sobre la consistencia afirmó: “Colombia ha sido más estable, ha liderado su grupo, no ha perdido, ha tenido partidos parejos donde ha dominado tramos. Esa estabilidad sugiere que en un partido de eliminación puede mantener el ritmo”.

Y sobre la actualidad en el torneo, lanzó: “Colombia ha mostrado que puede generar peligro, tiene jugadores que hacen diferencia, y ha ganado los partidos que debía ganar. Sudáfrica ha tenido actuaciones buenas, pero también depende mucho de partidos con rivales débiles o de momentos de alta inspiración”.

Colombia sería la ganadora ante Sudáfrica, en el Mundial Sub-20, por marcador de 2-1. | Foto: FIFA via Getty Images

Si Colombia le gana a Sudáfrica, ¿contra quién le tocaría en cuartos de final?

Tomando en cuenta la predicción de la inteligencia artificial, si Colombia vence por 2-1 a Sudáfrica, o por cualquier marcador, avanzará a cuartos de final. Allí se vería ante España, que dejó en el camino a Ucrania en la ronda de 16 mejores del torneo.

Entre irregularidades, Colombia fue primera en fase de grupos. Le tocó la zona F junto a Noruega, Nigeria y Arabia Saudí. Obtuvo un triunfo (Arabia Saudí) y dos empates (Noruega y Nigeria) para un total de cinco puntos y una diferencia de gol de +1.

Compartió los mismos ítems con Noruega, pero La Tricolor se quedó con la zona alta de la tabla. En contraste, Sudáfrica obtuvo su pase a octavos de final como segunda del grupo E, detrás de Estados Unidos y encima de Francia y Nueva Caledonia.

Sobre el papel, Sudáfrica hizo más puntos (6) que Colombia, y obtuvo una diferencia de gol de +5. Será un duelo llamativo en cuanto a quién resiste más y accede a los ocho mejores de la competencia.

Sudáfrica hizo más puntos que Colombia en fase de grupos. | Foto: FIFA via Getty Images