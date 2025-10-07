Colombia vs. Sudáfrica: hora y canal para ver los octavos de final del Mundial Sub-20

La Selección Colombia avanzó como líder del grupo F y ahora enfrentará a Sudáfrica en los octavos de final del Mundial Sub-20.

A pesar de cumplir con el primer objetivo, los dirigidos por César Torres siguen en deuda y necesitarán de una noche inspirada para clasificarse a la siguiente ronda.

“Sudáfrica será un rival bravo, es un equipo rápido. Colombia tiene un equipo muy bueno, andan muy bien, cada vez más suelto. Hay que mejorar muchas cosas, pero lo haremos”, aseguró el técnico vallecaucano.

El partido contra los sudafricanos está programado para este miércoles, 8 de octubre, a las 2:30 de la tarde (hora de Colombia). La transmisión estará disponible a través de Caracol TV, RCN y DSports.

A esa misma hora estarán jugando Argentina vs. Nigeria, buscando otro de los cupos disponibles a cuartos de final.

Así llega Sudáfrica a octavos de final

Colombia terminó líder de su zona con cinco puntos en total, mientras que Sudáfrica llega siendo segundo pero con seis unidades en el grupo E.

La selección africana arrancó la primera ronda perdiendo contra Francia (2-1), sin embargo, pudo recomponer el camino desde la segunda fecha goleando a Nueva Caledonia (5-0).

En la tercera jornada necesitaba una victoria contra el líder del grupo y dio el batacazo ante Estados Unidos, consiguiendo así el tiquete a octavos (2-1).

El goleador del equipo en este Mundial es Siviwe Magidigidi, delantero de 20 años que juega para el Siwelele de su país. Magidigidi anotó doblete en la goleada ante Nueva Caledonia y ha tenido calificación destacada en los tres partidos.

El eje futbolístico de Sudáfrica es Mfundo Vilakazi, creativo de 19 años que usa la número 10 en su espalda y juega para el Kaizer Chiefs.

Colombia es favorita

Mientras el poderío de Sudáfrica es su juego vertiginoso y las transiciones rápidas, la Selección Colombia se aferra al orden defensivo que ha tenido en este Mundial.

A la Tricolor solo le marcaron un gol en la fase de grupos y fue el de penal convertido por Daniel Barneyi para la selección de Nigeria.

Eso le da un leve favoritismo sobre Sudáfrica, un país que no es habitual en este tipo de competencias y cuyo deporte nacional es el rugby.

César Torres considera que sus dirigidos pueden lidiar con la presión del resultado. “Mentalmente, estamos fuertes, salimos frustrados porque queríamos ganar. Somos líderes de un grupo bravo. Ahora, hay que recuperar bien, hemos podido rotar, meterlos a todos y después tenemos los hombres para afrontar las situaciones”, analizó.

El mejor resultado de la Selección Colombia en un Mundial Sub-20 fue el tercer lugar del año 2003, objetivo a vencer en esta oportunidad. En la edición pasada fueron eliminados por Italia en cuartos de final, país que a la postre sería subcampeón.

