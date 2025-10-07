Suscribirse

Deportes

Colombia vs. Sudáfrica: hora y canal para ver los octavos de final del Mundial Sub-20

Inician las rondas eliminatorias en Chile y la Tricolor tiene la tarea de cumplir con el favoritismo que le dan los expertos para avanzar a cuartos.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

7 de octubre de 2025, 1:18 p. m.
TALCA, CHILE - OCTOBER 05: Kener Gonzalez of Colombia celebrates scoring his team's first goal with teammates during the FIFA U-20 World Cup Chile 2025 Group F match between Nigeria and Colombia at Estadio Fiscal on October 05, 2025 in Talca, Chile. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images)
La Selección Colombia se juega su continuidad en el Mundial Sub-20 ante Sudáfrica. | Foto: FIFA via Getty Images

La Selección Colombia avanzó como líder del grupo F y ahora enfrentará a Sudáfrica en los octavos de final del Mundial Sub-20.

A pesar de cumplir con el primer objetivo, los dirigidos por César Torres siguen en deuda y necesitarán de una noche inspirada para clasificarse a la siguiente ronda.

“Sudáfrica será un rival bravo, es un equipo rápido. Colombia tiene un equipo muy bueno, andan muy bien, cada vez más suelto. Hay que mejorar muchas cosas, pero lo haremos”, aseguró el técnico vallecaucano.

Contexto: Esto dijo Ramón Jesurún sobre el amistoso de Colombia vs. Portugal: dio respuesta oficial

El partido contra los sudafricanos está programado para este miércoles, 8 de octubre, a las 2:30 de la tarde (hora de Colombia). La transmisión estará disponible a través de Caracol TV, RCN y DSports.

A esa misma hora estarán jugando Argentina vs. Nigeria, buscando otro de los cupos disponibles a cuartos de final.

Colombia's Kener Gonzalez (19) celebrates with Colombia's Oscar Perea after scoring his side's opening goal against Nigeria during a FIFA U-20 World Cup Group F soccer match at Fiscal Stadium in Talca, Chile, Sunday, Oct. 5, 2025. (AP Photo/Matias Delacroix)
Kener González celebrando su gol frente a Nigeria. | Foto: AP

Así llega Sudáfrica a octavos de final

Colombia terminó líder de su zona con cinco puntos en total, mientras que Sudáfrica llega siendo segundo pero con seis unidades en el grupo E.

La selección africana arrancó la primera ronda perdiendo contra Francia (2-1), sin embargo, pudo recomponer el camino desde la segunda fecha goleando a Nueva Caledonia (5-0).

En la tercera jornada necesitaba una victoria contra el líder del grupo y dio el batacazo ante Estados Unidos, consiguiendo así el tiquete a octavos (2-1).

Contexto: ‘Pibe’ Valderrama se dejó de rodeos con la Selección Colombia: aviso a Lorenzo, James y los demás

El goleador del equipo en este Mundial es Siviwe Magidigidi, delantero de 20 años que juega para el Siwelele de su país. Magidigidi anotó doblete en la goleada ante Nueva Caledonia y ha tenido calificación destacada en los tres partidos.

El eje futbolístico de Sudáfrica es Mfundo Vilakazi, creativo de 19 años que usa la número 10 en su espalda y juega para el Kaizer Chiefs.

¡GOLPE de #SUDÁFRICA! VENCIÓ a #ESTADOSUNIDOS y CLASIFICÓ | Sudáfrica 2–1 Estados Unidos | Resumen

Colombia es favorita

Mientras el poderío de Sudáfrica es su juego vertiginoso y las transiciones rápidas, la Selección Colombia se aferra al orden defensivo que ha tenido en este Mundial.

A la Tricolor solo le marcaron un gol en la fase de grupos y fue el de penal convertido por Daniel Barneyi para la selección de Nigeria.

Eso le da un leve favoritismo sobre Sudáfrica, un país que no es habitual en este tipo de competencias y cuyo deporte nacional es el rugby.

César Torres considera que sus dirigidos pueden lidiar con la presión del resultado. “Mentalmente, estamos fuertes, salimos frustrados porque queríamos ganar. Somos líderes de un grupo bravo. Ahora, hay que recuperar bien, hemos podido rotar, meterlos a todos y después tenemos los hombres para afrontar las situaciones”, analizó.

El mejor resultado de la Selección Colombia en un Mundial Sub-20 fue el tercer lugar del año 2003, objetivo a vencer en esta oportunidad. En la edición pasada fueron eliminados por Italia en cuartos de final, país que a la postre sería subcampeón.

En qué canal y a qué hora será Colombia vs. Sudáfrica

  • Mundial Sub-20 - Octavos de final
  • Estadio: Fiscal de Talca, Chile.
  • Fecha y hora: miércoles 8 de octubre, 2:00 p. m.
  • Canal: Caracol, RCN y DSports.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Jaime Lombana cuestiona la candidatura de Abelardo de la Espriella: “Quisiera a alguien que no tenga esa cercanía con el mundo del narcotráfico ni con paramilitares”

2. Prensa española le cobra caro al Barcelona lo de Luis Díaz: durísimo dictamen en España

3. Néstor Lorenzo confirmó su primera decisión para el Mundial 2026: hizo el anuncio oficial

4. Presidente Petro y Otty Patiño llegarían mañana a Barranquilla para hablar de la polémica paz entre Los Costeños y Los Pepes

5. Indignación entre empleados de Nueva York: estudian subir la edad de jubilación en plena crisis de pensiones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaMundial Sub 20SudáfricaFIFA

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.