Colombia ya tiene rival y fecha para su próximo duelo en el Mundial Sub-20: estas son las llaves de los octavos de final

Los cafeteros no tendrán que viajar y seguirán en Talca, ciudad en la que consiguieron la clasificación.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

6 de octubre de 2025, 1:24 a. m.
Mundial Sub-20
El capitán de Colombia, Kener González, festejó con mucha emoción la anotación que le marcó a Nigeria, en el Mundial Sub-20 Chile 2025. (Foto Raul BRAVO / AFP) | Foto: AFP

Luego de clasificar a los octavos de final del Mundial Sub-20 de la Fifa, la Selección Colombia conoció su rival, al cual enfrentará en la ciudad de Talca, lo cual significa que no tendrá que desplazarse para la próxima fecha.

El combinado cafetero, que ganó la primera posición del grupo F tras conseguir cinco puntos, producto de una victoria y dos empates, se medirá a Sudáfrica el próximo 8 de octubre.

Contexto: Colombia empató con Nigeria y logró la clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20; fue líder del grupo

Los dirigidos por César Torres lograron el liderato del grupo gracias al ítem de Fair Play, pues los noruegos acumularon más amonestaciones en esta primera fase, lo que finalmente los relegó a la segunda posición de la zona.

Sudáfrica perdió con Francia, en su debut en la cita mundialista, pero luego les ganó a Nueva Caledonia y a Estados Unidos, lo que le permitió acumular 6 unidades, quedando en la segunda posición del grupo, por debajo del equipo de la tierra del Tío Sam.

Definidas las llaves de los octavos de final.

Martes, 7 de octubre

  • Ucrania vs. España.
  • Chile vs. México.

Miércoles, 8 de octubre

  • Argentina vs. Nigeria.
  • Colombia vs. Sudáfrica.
  • Paraguay vs. Noruega.
  • Japón vs. Francia.

Jueves, 9 de octubre

  • Estados Unidos vs. Italia.
  • Marruecos vs. República de Corea.

Noticia en desarrollo.

