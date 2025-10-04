Suscribirse

Kompany se rindió a los pies de Luis Díaz tras partidazo con doblete y no se guardó nada: “Los que dan lo mejor de sí”

El entrenado del Bayern Múnich resaltó el papel del equipo y dedicó unas palabras particulares para el delantero colombiano.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

4 de octubre de 2025, 11:39 p. m.
Vincent Kompany y unas sinceras palabras tras el debut de Luis Díaz en Bundesliga.
Vincent Kompany elogió al colombiano Luis Díaz en Bundesliga. | Foto: Getty Images

Este sábado, 4 de octubre, Luis Díaz selló un partidazo en la victoria del Bayern Múnich sobre el Frankfurt, a domicilio.

Allí, el colombiano fue protagonista, pues marcó dos goles y le dio una asistencia a Harry Kane para consolidar su equipo en lo más alto de la tabla de posiciones de la Bundesliga.

El delantero guajiro marcó a los 14 segundos de iniciado el cotejo y desde allí el cuadro visitante se apoderó de la pelota de principio a fin.

Contexto: Luis Díaz y la calificación que recibió tras su doblete y asistencia: ¿qué le faltó para llevarse un 10?
Luis Díaz (Bayern Munich) looks on during the 1.Bundesliga match between FC Bayern München and Werder Bremen at Allianz arena, Munich, Germany on September 26, 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)
Luis Díaz sumó otra titularidad en el Bayern Múnich. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El show de Díaz continuó y le dio la asistencia a Kane antes de marcar el tercer y definitivo tanto al minuto 84 de juego.

La actuación del ex Liverpool de Inglaterra le significó ser elogiado y nombrado como el mejor de la cancha; además, se llevó sendas calificaciones de los portales encargados de recoger las estadísticas en el mundo del fútbol.

Elogios de Vincent Kompany

El entrenador del Bayer Múnich, Vincent Kompany, no dudó en resaltar la entrega del equipo y, en especial, la del colombiano, a quien resaltó por su aporte durante el tiempo que estuvo en el terreno de juego.

“Hoy hemos jugado muy bien y con mucha solidez. La energía ha sido buena, los chicos han ayudado mucho defendiendo en el área en muchos momentos. En la segunda parte volvió esa alegría por el juego, esa energía hacia delante, que siempre nos da una base sólida. Intentamos dar lo mejor de nosotros mismos”, dijo el estratega del club más grande de Alemania.

Pero ahí no paró todo, más adelante felicitó al colombiano y destacó la energía que mostró en la cancha y la claridad que tuvo para anotar y asistir.

Contexto: Abogado revela cuánto se reparte por derechos de TV en el fútbol colombiano: publicó la cifra
Decisión de Kompany sobre Luis Díaz, en Champions, es viral.
Decisión de Kompany sobre Luis Díaz, en Champions, es viral. | Foto: AP

“Hemos ganado y estoy muy contento por ello. Hoy también hay que felicitar a Lucho Díaz. Ha estado activo desde el primer minuto, siempre presente, incluso cuando no marca. Esa energía, esa actividad, se transmite a todo el equipo. Esos son precisamente los jugadores que necesitas, los que dan lo mejor de sí mismos semana tras semana”, fue el elogio de Kompany al guajiro Luis Díaz.

Otro de los que destacó el papel del célebre futbolista cafetero fue el arquero Manuel Neuer, quien no dudó en enaltecer el gran papel que tuvo el equipo al momento de sentenciar el partido con el contragolpe que terminó en el gol de Díaz.

Contexto: Polémica en Mundial Sub-20: la letra pequeña le dio la clasificación a Chile; acusan a Egipto de querer cambiar las reglas
Luis Díaz recibiendo la bienvenida por parte de Manuel Neuer
Luis Díaz siendo recibido por Manuel Neuer. | Foto: FC Bayern

“Hoy ha sido una victoria soberbia fuera de casa. Cuando defendíamos en el área, en realidad nunca corríamos peligro. Lo hemos hecho muy bien. En ataque, en la primera parte, hemos sacado bien el balón desde atrás y en la segunda hemos aprovechado bien los contraataques. El tercer gol fue un buen ejemplo de cómo podemos pasar de la defensa al ataque y golpear con frialdad. Actualmente, tenemos mucha confianza en nuestro juego. Las jugadas son aún más claras. Da igual quién juegue o quién entre como suplente, todos saben exactamente lo que tienen que hacer en su posición. Esto ayuda enormemente, porque los automatismos funcionan y nos permite mejorar unos a otros”, dijo Neuer a la hora de analizar el resultado y el desarrollo del encuentro.

