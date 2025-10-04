Kompany se rindió a los pies de Luis Díaz tras partidazo con doblete y no se guardó nada: “Los que dan lo mejor de sí”

Este sábado, 4 de octubre, Luis Díaz selló un partidazo en la victoria del Bayern Múnich sobre el Frankfurt, a domicilio.

Allí, el colombiano fue protagonista, pues marcó dos goles y le dio una asistencia a Harry Kane para consolidar su equipo en lo más alto de la tabla de posiciones de la Bundesliga.

El delantero guajiro marcó a los 14 segundos de iniciado el cotejo y desde allí el cuadro visitante se apoderó de la pelota de principio a fin.

Luis Díaz sumó otra titularidad en el Bayern Múnich. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El show de Díaz continuó y le dio la asistencia a Kane antes de marcar el tercer y definitivo tanto al minuto 84 de juego.

La actuación del ex Liverpool de Inglaterra le significó ser elogiado y nombrado como el mejor de la cancha; además, se llevó sendas calificaciones de los portales encargados de recoger las estadísticas en el mundo del fútbol.

Elogios de Vincent Kompany

El entrenador del Bayer Múnich, Vincent Kompany, no dudó en resaltar la entrega del equipo y, en especial, la del colombiano, a quien resaltó por su aporte durante el tiempo que estuvo en el terreno de juego.

“Hoy hemos jugado muy bien y con mucha solidez. La energía ha sido buena, los chicos han ayudado mucho defendiendo en el área en muchos momentos. En la segunda parte volvió esa alegría por el juego, esa energía hacia delante, que siempre nos da una base sólida. Intentamos dar lo mejor de nosotros mismos”, dijo el estratega del club más grande de Alemania.

Pero ahí no paró todo, más adelante felicitó al colombiano y destacó la energía que mostró en la cancha y la claridad que tuvo para anotar y asistir.

Decisión de Kompany sobre Luis Díaz, en Champions, es viral. | Foto: AP

“Hemos ganado y estoy muy contento por ello. Hoy también hay que felicitar a Lucho Díaz. Ha estado activo desde el primer minuto, siempre presente, incluso cuando no marca. Esa energía, esa actividad, se transmite a todo el equipo. Esos son precisamente los jugadores que necesitas, los que dan lo mejor de sí mismos semana tras semana”, fue el elogio de Kompany al guajiro Luis Díaz.

Otro de los que destacó el papel del célebre futbolista cafetero fue el arquero Manuel Neuer, quien no dudó en enaltecer el gran papel que tuvo el equipo al momento de sentenciar el partido con el contragolpe que terminó en el gol de Díaz.

Luis Díaz siendo recibido por Manuel Neuer. | Foto: FC Bayern