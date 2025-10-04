Suscribirse

Luis Díaz marcó el gol más rápido de su carrera: video de la anotación a los 14 segundos

El colombiano arrancó con pie derecho en el partido de Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt por la Bundesliga.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

4 de octubre de 2025, 4:48 p. m.
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - OCTOBER 04: Luis Diaz of Bayern Munich celebrates scoring his team's first goal during the Bundesliga match between Eintracht Frankfurt and FC Bayern München at Deutsche Bank Park on October 04, 2025 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
Luis Díaz celebrando su gol en el partido de Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt | Foto: Getty Images

Luis Díaz sigue haciendo historia con el Bayern Múnich. El colombiano marcó el gol más rápido de su carrera, pues solo necesitó 14 segundos del partido ante Eintracht Frankfurt por la fecha 6 de la Bundesliga.

La jugada nació en los pies de Manuel Neuer. El arquero alemán sacó largo desde su área y encontró a Harry Kane, quien la peinó con la cabeza.

Contexto: Vincent Kompany se puso firme con Luis Díaz: tomó decisión y es oficial en el Bayern Múnich

Serge Gnabry presionó a la defensa rival, recuperó el balón y lanzó un centro que Lucho mandó a guardar deslizándose.

El atacante guajiro celebró a rabiar y recibió el cariño de sus compañeros, que lo felicitaron por la manera en la que se exigió para hacer contacto con la pelota por detrás de toda la defensa del Frankfurt.

Luis Díaz llega a cuatro goles en esta Bundesliga. La semana pasada marcó con la rodilla, pero el informe oficial aseguró que la anotación había sido de Jonathan Tah.

Reacción de la prensa alemana

El gol de Luis Díaz le dio la vuelta al mundo y generó reacciones en los principales medios deportivos. El diario BILD, en Alemania, destacó la efectividad del Bayern Múnich para ponerse por delante en el marcador a los 14 segundos.

“¡Solo tardan catorce segundos en marcar gol ante Frankfurt! Neuer remata en profundidad, con ventaja numérica en Múnich, y Kane cabecea. Koch despeja el balón a los pies de Gnabry, quien irrumpe en el área a toda velocidad. Su pase potente encuentra a Luis Díaz, libre en el segundo palo, que pudo marcar directamente“, escribieron.

Contexto: Confrontan a Luis Díaz con su reemplazo en Liverpool: caliente debate; “el pasaporte cambia todo”

Kicker lo reportó así: “Koch despejó mal el balón a los pies de Gnabry, quien corrió a toda velocidad hacia la línea de fondo derecha y se desvió bruscamente hacia el interior. Luis Díaz lo encontró allí y, con un poco de suerte, remató a bocajarro. Kaua Santos, sin embargo, no logró atajar el balón mientras caía”.

“¡Qué rápido! En 14 segundos los visitantes pudieron ponerse en ventaja. Gnabry reaccionó rápido por la derecha del área y envió el balón raso al área pequeña. Díaz se deslizó y disparó a la red y Kaua Santos no alcanzó a llegar", anotaron en Sky Sports Alemania.

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - OCTOBER 04: Luis Diaz of Bayern Munich runs with the ball during the Bundesliga match between Eintracht Frankfurt and FC Bayern M�nchen at Deutsche Bank Park on October 04, 2025 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)
Luis Díaz corriendo detrás de la pelota en el partido de Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt | Foto: Getty Images via AFP

Gol y asistencia

A Luis Díaz no le bastó con el gol tempranero. Sobre los 27 minutos, tomó la pelota cerca a la medialuna y la cedió a Kane.

El delantero inglés vio espacio para el remate y sacó un disparo que se clavó en la base del vertical derecho del arco defendido por Kaua Santos.

De esa manera, Lucho configuró su noche soñada en Frankfurt: hizo el gol más rápido de su carrera y sumó otra asistencia para su cuenta personal.

Durante la semana hubo dudas sobre la presencia del guajiro en el once titular, sin embargo, Vincent Kompany le dio el espaldarazo de confianza y tuvo resultados de manera instantánea.

Bayern Múnich tiene puntaje perfecto en el campeonato local, confirmando que es el máximo favorito a llevarse el título. Sumado a eso, Borussia Dortmund tropezó de local contra Leipzig (1-1) y permitió que las diferencias ahora sean más amplias.

