Luis Díaz marcó el gol más rápido de su carrera: video de la anotación a los 14 segundos

Luis Díaz sigue haciendo historia con el Bayern Múnich. El colombiano marcó el gol más rápido de su carrera, pues solo necesitó 14 segundos del partido ante Eintracht Frankfurt por la fecha 6 de la Bundesliga.

La jugada nació en los pies de Manuel Neuer. El arquero alemán sacó largo desde su área y encontró a Harry Kane, quien la peinó con la cabeza.

Serge Gnabry presionó a la defensa rival, recuperó el balón y lanzó un centro que Lucho mandó a guardar deslizándose.

El atacante guajiro celebró a rabiar y recibió el cariño de sus compañeros, que lo felicitaron por la manera en la que se exigió para hacer contacto con la pelota por detrás de toda la defensa del Frankfurt.

Luis Díaz llega a cuatro goles en esta Bundesliga. La semana pasada marcó con la rodilla, pero el informe oficial aseguró que la anotación había sido de Jonathan Tah.

¡BAYERN LO GANA DESDE EL VESTUARIO DE LA MANO DE LUCHO! El colombiano abrió el marcador ante Frankfurt a los 14 SEGUNDOS en los primeros compases del juego...





Reacción de la prensa alemana

El gol de Luis Díaz le dio la vuelta al mundo y generó reacciones en los principales medios deportivos. El diario BILD, en Alemania, destacó la efectividad del Bayern Múnich para ponerse por delante en el marcador a los 14 segundos.

“¡Solo tardan catorce segundos en marcar gol ante Frankfurt! Neuer remata en profundidad, con ventaja numérica en Múnich, y Kane cabecea. Koch despeja el balón a los pies de Gnabry, quien irrumpe en el área a toda velocidad. Su pase potente encuentra a Luis Díaz, libre en el segundo palo, que pudo marcar directamente“, escribieron.

Kicker lo reportó así: “Koch despejó mal el balón a los pies de Gnabry, quien corrió a toda velocidad hacia la línea de fondo derecha y se desvió bruscamente hacia el interior. Luis Díaz lo encontró allí y, con un poco de suerte, remató a bocajarro. Kaua Santos, sin embargo, no logró atajar el balón mientras caía”.

“¡Qué rápido! En 14 segundos los visitantes pudieron ponerse en ventaja. Gnabry reaccionó rápido por la derecha del área y envió el balón raso al área pequeña. Díaz se deslizó y disparó a la red y Kaua Santos no alcanzó a llegar", anotaron en Sky Sports Alemania.

Luis Díaz corriendo detrás de la pelota en el partido de Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt | Foto: Getty Images via AFP

Gol y asistencia

A Luis Díaz no le bastó con el gol tempranero. Sobre los 27 minutos, tomó la pelota cerca a la medialuna y la cedió a Kane.

El delantero inglés vio espacio para el remate y sacó un disparo que se clavó en la base del vertical derecho del arco defendido por Kaua Santos.

De esa manera, Lucho configuró su noche soñada en Frankfurt: hizo el gol más rápido de su carrera y sumó otra asistencia para su cuenta personal.

JAAAAAAAAAA!





Durante la semana hubo dudas sobre la presencia del guajiro en el once titular, sin embargo, Vincent Kompany le dio el espaldarazo de confianza y tuvo resultados de manera instantánea.