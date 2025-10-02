Liverpool atraviesa días complicados en Inglaterra tras producirse dos derrotas al hilo, una a manos del Crystal Palace y otra ante Galatasaray.

Arne Slot es el gestor de lo que atraviesa el club inglés. El técnico fue quien tomó las decisiones más recientes en el mercado de pases, donde salió Luis Díaz.

Al colombiano, le hicieron propuestas para su renovación, pero no cumplieron con las expectativas que el guajiro tenía y terminó yéndose a Bayern Múnich.

Arne Slot fue el entrenador que estaba al mando de Liverpool cuando lo dejaron ir a Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

A pesar de intentar retenerlo, el cuadro red no hizo esfuerzos altos, al parecer, guardando dinero para contrataciones millonarias como la de Florian Wirtz y Hugo Ekitiké.

Del alemán hay que decir que su impacto no ha estado acorde al valor alto que pagaron las directivas de Liverpool.

Justo por eso, y ante una pequeña crisis que atraviesa el conjunto inglés, es que el debate sobre el peso que tiene la nacionalidad se ha agitado.

🎙️”EL PASAPORTE LO CAMBIA TODO”



🎯 La opinión de La Cobra sobre Luis Díaz y Florian Wirtz pic.twitter.com/SNwO1lmyJt — Cuid Sports (@cuidsports) October 1, 2025

A través de su canal de streaming, el reconocido creador de contenido La Cobra, ha emitido una crítica fulminante al respecto.

“Luis Díaz es claramente mejor que Florian Wirtz, que sale por 150 millones”, apuntó en una comparativa entre el nivel de ambos al inicio de la temporada.

Sin pudor alguno, sentenció que el bávaro: “Es horrible. Hay que decirlo públicamente; pero claro, como Luis es colombiano 60, Wirtz por ser alemán, 150…”.

“El pasaporte cambia todo. Es la pura real verdad”, terminó de manera vehemente su opinión que se ha hecho viral.

Números de Díaz y Wirtz

A su llegada a Liverpool se pensaba que Wirtz iba a ‘volar’ sobre el campo ―por lo que se había pagado―, muy por encima de lo que Lucho ofrecía.

Sin embargo, el análisis tras ocho partidos que llevan disputados ambos en sus respectivos clubes demuestra que el colombiano llegó a romperla en Alemania, mientras que el alemán ha sido muy discreto en Inglaterra.

En ocho compromisos, el germano solo suma una asistencia; en cambio, Díaz Marulanda lleva cuatro anotaciones y tres asistencias.

Al ser tan tangible que el guajiro está pasando por un mejor momento lejos de los reds, es que la afición no se explica cómo se decidió su venta en el mercado pasado.

Responsabilizan a los directivos

Tras la más reciente derrota de Liverpool en Champions League frente al Galatasaray, del colombiano Dávinson Sánchez, los reproches de los aficionados ingleses se intensificaron.

La falta de jugadores con rebeldía, capaces de marcar diferencia en ataque y de aportar lo que ofrecía Lucho en la mitad de la cancha y en ofensiva, desató una oleada de comentarios en redes sociales.

“Este fue un terrible partido del Liverpool. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué demonios vendimos a Luis Díaz?”, reclamó un seguidor.

Plantel del Liverpool se renovó para la temporada 2025/2026. | Foto: Getty Images

Otros hinchas fueron más allá y cuestionaron directamente las decisiones del entrenador Arne Slot.

“La forma en que estamos jugando esta temporada me hace extrañar aún más a Luis Díaz. Venderlo al Bayern, por ‘razones económicas’, fue una de las decisiones más descabelladas que ha tomado el club”.