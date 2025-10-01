¿Fue sobre Luis Díaz? Harry Kane no se calló y se pronunció sobre compañero del Bayern Múnich

Esta semana, Bayern Múnich de Alemania venció 5 goles a 1 al Pafos de Chipre, en condición de visitante, por la segunda jornada de la Uefa Champions League (UCL).

El experimentado centro delantero inglés marcó dos de los goles del encuentro. Tras el partido, el exjugador del Tottenham se pronunció e hizo referencia a uno de sus compañeros.

Harry no habló del extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz, sino que se centró en el también atacante Nicolas Jackson, quien en el duelo en cuestión también se reportó con gol.

“Nicolas Jackson ha jugado hoy desde el principio. En parte, yo me he quedado un poco atrás, más como un diez, él entraba dentro y ha recibido balones. Creo que es importante sorprender a los defensas una y otra vez y no hacer lo mismo durante todo el partido”, manifestó Kane.

Harry Kane con Bayern Múnich. | Foto: AFP

“Nico ha estado fantástico hoy (martes 30 de septiembre): un gol, una asistencia y, al final, casi otro gol. Me alegro mucho por él. Lo necesitaremos toda la temporada, que se mantenga en forma y fresco. Hoy ha hecho un partido realmente bueno. Quizás haya parecido fácil, pero eso se debe a cómo hemos jugado. Con nuestra presión, los segundos balones, cómo hemos jugado entre líneas. Tenemos este impulso y queremos mantenerlo a toda costa”, añadió.

Nicolas Jackson llegó al Bayern Múnich en el más reciente mercado de fichajes. No será un habitual titular en el equipo de Vincent Jean Mpoy Kompany, pero será uno de los primeros cambios para los segundos tiempos.

Nicolas Jackson arribó al Bayern Múnich en la temporada 2025/2026 | Foto: Cuenta de X del @FCBayern

El mismo jugador senegalés habló tras el cotejo por Liga de Campeones de Europa. Se mostró contento por el resultado, pero eso sí, aseguró que no fue nada fácil.

“Hemos hecho un partido muy bueno, presionando mucho, y al final hemos ganado. No ha sido nada fácil. Hemos trabajado duro, pero teníamos que ganar. Estoy muy, muy contento por mi primer gol. Es un nuevo comienzo para mí. Llevo mucho tiempo sin jugar, pero ahora estoy recuperando poco a poco mi forma física y quiero alcanzar mi mejor nivel lo antes posible”, dijo.