Suscribirse

Deportes

¿Fue sobre Luis Díaz? Harry Kane no se calló y se pronunció sobre compañero del Bayern Múnich

El centro delantero inglés es, quizás, la gran figura del equipo bávaro.

Redacción Deportes
2 de octubre de 2025, 2:03 a. m.
Harry Kane y Luis Díaz comparten en Bayern Múnich
Harry Kane y Luis Díaz comparten en Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Esta semana, Bayern Múnich de Alemania venció 5 goles a 1 al Pafos de Chipre, en condición de visitante, por la segunda jornada de la Uefa Champions League (UCL).

El experimentado centro delantero inglés marcó dos de los goles del encuentro. Tras el partido, el exjugador del Tottenham se pronunció e hizo referencia a uno de sus compañeros.

Contexto: Bayern Múnich se lanza por otro fichaje de lujo: temible goleador jugaría con Luis Díaz

Harry no habló del extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz, sino que se centró en el también atacante Nicolas Jackson, quien en el duelo en cuestión también se reportó con gol.

“Nicolas Jackson ha jugado hoy desde el principio. En parte, yo me he quedado un poco atrás, más como un diez, él entraba dentro y ha recibido balones. Creo que es importante sorprender a los defensas una y otra vez y no hacer lo mismo durante todo el partido”, manifestó Kane.

Bayern Múnich vs. Werder Bremen fecha 5 de la Bundeslig
Harry Kane con Bayern Múnich. | Foto: AFP

Nico ha estado fantástico hoy (martes 30 de septiembre): un gol, una asistencia y, al final, casi otro gol. Me alegro mucho por él. Lo necesitaremos toda la temporada, que se mantenga en forma y fresco. Hoy ha hecho un partido realmente bueno. Quizás haya parecido fácil, pero eso se debe a cómo hemos jugado. Con nuestra presión, los segundos balones, cómo hemos jugado entre líneas. Tenemos este impulso y queremos mantenerlo a toda costa”, añadió.

Nicolas Jackson llegó al Bayern Múnich en el más reciente mercado de fichajes. No será un habitual titular en el equipo de Vincent Jean Mpoy Kompany, pero será uno de los primeros cambios para los segundos tiempos.

Nicolas Jackson arribó al Bayern Múnich en la temporada 2025/2026
Nicolas Jackson arribó al Bayern Múnich en la temporada 2025/2026 | Foto: Cuenta de X del @FCBayern

El mismo jugador senegalés habló tras el cotejo por Liga de Campeones de Europa. Se mostró contento por el resultado, pero eso sí, aseguró que no fue nada fácil.

Hemos hecho un partido muy bueno, presionando mucho, y al final hemos ganado. No ha sido nada fácil. Hemos trabajado duro, pero teníamos que ganar. Estoy muy, muy contento por mi primer gol. Es un nuevo comienzo para mí. Llevo mucho tiempo sin jugar, pero ahora estoy recuperando poco a poco mi forma física y quiero alcanzar mi mejor nivel lo antes posible”, dijo.

Contexto: Kompany reveló si confía en Luis Díaz, tras dejarlo jugar solo 45 minutos en Champions League

Es difícil decir cuánto me queda para alcanzar mi mejor nivel. Llevo casi dos meses sin jugar, incluso entrenando solo. Es un proceso, intento aprender y mejorar cada día. Tras las primeras semanas en Múnich, me siento muy a gusto. Me siento como en casa. Todos me han acogido muy bien, aquí hay gente estupenda. Estoy muy contento, ya veremos qué nos depara el futuro”, sentenció.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Secretaría de Gobierno negó autorización para concierto de Luis Alfonso en Bogotá; ¿se canceló?

2. ¿Fue sobre Luis Díaz? Harry Kane no se calló y se pronunció sobre compañero del Bayern Múnich

3. Inicia la Navidad por orden de Maduro: iluminó con fuegos artificiales una cárcel calificada como centro de tortura del régimen

4. Buena noticia para La Guajira: llegó la planta de tratamiento de agua potable para suplir las necesidades a más de 5.000 indígenas wayú

5. Fifa revive amargo recuerdo para la Selección Colombia: refrescó récord de cara al Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis DíazBayern MúnichHarry Kane

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.