Kompany reveló si confía en Luis Díaz, tras dejarlo jugar solo 45 minutos en Champions League

Este martes 30 de septiembre, Bayern Múnich de Alemania se vio las caras contra Pafos de Chipre por la segunda jornada de la siempre emocionante Uefa Champions League (UCL).

El partido acabó 5 goles a 1 a favor del conjunto de la Bundesliga. El extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz salió como titular, pero no pudo convertir.

El exjugador del Liverpool de Inglaterra solo jugó los primeros 45 minutos, ya que, el director técnico belga Vincent Kompany decidió cambiarlo para la etapa complementaria.

Tras el encuentro, el estratega habló en conferencia de prensa y además de hacer referencia a la victoria, reveló si confía en Luis Díaz. Pues bien, Kompany, aunque no nombró al guajiro, dijo, sin rodeos, que confía en toda su plantilla.

“Estaba seguro de que el Pafos no sería un rival fácil en casa, y no fue tan fácil como parece. Sobre todo en la segunda parte, tuvimos que luchar mucho para dar estabilidad al juego. Más tarde, volvimos a ser peligrosos en ataque. Lo hemos gestionado bien. Confiamos en todos los jugadores que tenemos, por eso los utilizamos a todos. Seguiremos haciéndolo así“, dijo.

“Mi prioridad es que sigamos rindiendo al máximo. Todo lo que conseguimos, lo conseguimos gracias a nuestro equipo. Confío al 100 % en todos los jugadores de mi plantilla. Espero que la gente de Chipre haya visto el respeto que hemos mostrado, cómo hemos presionado y corrido. Ahora estamos en plena Champions League y nos centramos en las próximas tareas, tal y como hemos hecho hoy”, añadió.

La decisión de sacar a Luis Díaz para el segundo tiempo no responde a un mal actuar del colombiano, sino a un tema de rotación para que todos los jugadores del plantel vayan teniendo acción.

Además del entrenador, Joshua Kimmich se pronunció. “En general, el resultado fue 1-5 en Pafos; claro, éramos los favoritos. Pero en cuanto al rendimiento, todo salió como debía. La primera parte me pareció muy buena, en la segunda ya no fuimos tan contundentes, sobre todo justo después del descanso”, señaló.