Video | Luis Suárez marca golazo con el Sporting de Lisboa en la final de Copa de Portugal

El delantero colombiano Luis Suárez disputó con el Sporting de Lisboa la final de la Copa de Portugal frente al Sport Clube União Torreense, equipo perteneciente a la segunda división de ese país.

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Este compromiso se desarrolló en el Estadio Nacional do Jamor y contó con la presencia del atacante samario desde la alineación inicial debido a su registro goleador durante el año.

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Cronología del encuentro

A pesar del panorama previo que favorecía al conjunto de primera división, Torreense abrió el marcador en el minuto 3 por medio de un remate de Kévin Lucien.

Tras la anotación, el Sporting de Lisboa asumió la iniciativa en el frente de ataque y generó aproximaciones en territorio contrario, aunque la defensa rival impidió la igualdad antes del descanso.

En el inicio de la segunda mitad, la presión ofensiva del Sporting se mantuvo sobre el área del Torreense. En el minuto 54, Luis Suárez capitalizó un rebote derivado de un rechazo de los defensas rivales en la zona central y definió cruzado ante el guardameta para decretar el empate 1-1.

Con este tanto, el delantero colombiano acumuló 38 anotaciones en la temporada, distribuidas en 28 goles por la liga local —donde finalizó como el máximo anotador— y 5 en la Liga de Campeones de Europa.

El marcador no registró más modificaciones durante el tiempo reglamentario, lo que obligó a disputar la prórroga. En el minuto 104, el lateral uruguayo Maximiliano Araújo recibió una tarjeta roja tras cometer una infracción en el área penal.

El defensor central Stopíra ejecutó la falta y anotó el 2-1 definitivo, resultado con el que la escuadra de la segunda categoría obtuvo el título nacional.

¿Cuándo se une Suárez a la Selección Colombia?

Tras concluir sus compromisos de la temporada europea, el atacante será liberado por su club este lunes 25 de mayo. El jugador dispondrá de unos días de descanso antes de trasladarse a la ciudad de Bogotá para unirse formalmente a los entrenamientos de la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Luis Díaz y Luis Suárez terminaron la temporada con sus clubes este fin de semana. Foto: Getty Images

La planificación de las autoridades deportivas prevé que Suárez se integre a la concentración hacia el final de la semana, coincidiendo con el arribo del extremo Luis Díaz, quien finalizó su actividad con el Bayern de Múnich.

Ambos delanteros formarán parte del último grupo de futbolistas en sumarse al plantel convocado por el cuerpo técnico para la fase de preparación previa al campeonato mundial.