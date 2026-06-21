Así reaccionó Luis Suárez al papelón de Uruguay contra Cabo Verde en el Mundial: lo grabaron

Uruguay empató contra Cabo Verde en Miami y quedó al borde de la eliminación en el Mundial 2026. A pesar del multitudinario acompañamiento de su hinchada, el combinado charrúa dio otro paso en falso y la próxima fecha se verá las caras contra España.

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Cabo Verde dejó fría a Uruguay con joya candidata al gol del Mundial 2026: “A lo Roberto Carlos”

Luis Suárez, máximo goleador histórico de la selección uruguaya, reaccionó en directo desde el palco del Hard Rock Stadium. Durante el partido, las cámaras de la transmisión oficial lo grabaron sufriendo por cada gol de Cabo Verde.

Cuando el conjunto africano se adelantó con un golazo de tiro libre, Suárez se llevó las manos al rostro y trató de buscar explicaciones con la mirada hacia el marcador.

Las cosas cambiaron con la remontada de Uruguay y se le vio sonriente junto a su esposa Sofia Balbi, pero nuevamente se hundió con el empate 2-2 de Cabo Verde en el segundo tiempo. El pitazo final agrandó todas las preocupaciones del jugador del Inter Miami, que se retiró del palco acompañado por su familia.

Cabe recordar que Luis Suárez se retiró de la selección en 2024; sin embargo, muchos hinchas lo pidieron para esta cita mundialista al no tener un goleador en racha. Desafortunadamente para él, Marcelo Bielsa no contempló esa posibilidad.

Resiliencia en los jugadores

A pesar del papelón contra Cabo Verde, los jugadores de Uruguay todavía confían en la clasificación que tendrán que buscar ante España el próximo viernes 26 de junio.

“Es una Copa del mundo, es al máximo nivel” y hay que tener “mucho detalle y efectividad (…) nosotros tuvimos las situaciones y ellos encontraron un error nuestro”, dijo Agustín Canobbio a Directv al finalizar el duelo.

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Ahora hay que seguir “con la misma cabeza de los uruguayos, metiendo pecho a las balas, confiando en nosotros y haciendo nuestro juego porque tenemos un grupo muy calificado para enfrentar cualquier desafío”, agregó.

Para Maxi Araújo, su gol “no sirve de nada”, pero “nos queda un partido más, necesitamos ganar y es lo que tenemos que salir a buscar”.

Jugadores de Uruguay salen del estadio en medio de rechiflas y abucheos. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

Todas las críticas en Uruguay están dirigidas contra Bielsa, que también habló después del empate en Miami. “Cuando cedimos el protagonismo, las diferencias se acortaron. Lo conveniente hubiera sido mantener la presión sobre el rival”, declaró.

Los charrúas comenzaron abajo con tanto de Kevin Pina (21′), pero se repusieron con anotaciones de Maxi Araújo (44′) y de Agustín Canobbio (45+6′). Un error grosero de la defensa del conjunto celeste propició el empate del extremo Hélio Varela (61′).