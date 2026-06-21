Uruguay sufrió otro batacazo en la Copa Mundial de la Fifa 2026, luego de empatar contra Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. Los africanos empezaron ganando y, aunque el combinado charrúa remontó, luego fue víctima de un craso error que le costó los tres puntos.

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El partido de Uruguay vs. España, programado para el próximo viernes 26 de junio, será determinante en la lucha por la clasificación. Ambos llegan con opciones matemáticas de ser líder, aunque la roja parte como favorita.

Cabo Verde tiene grandes opciones de clasificar. Ese mismo día enfrentarán a Arabia Saudita y, en caso de ganar, podrían aspirar al cupo como mejor tercero e incluso en la segunda posición dependiendo de los resultados.

Este es uno de los grupos más cerrados del Mundial 2026. Las cuatro selecciones llegarán con chances de clasificar a una última fecha que será electrizante de principio a fin.

Uruguay 2-2 Cabo Verde

Las cosas empezaron torcidas para Marcelo Bielsa y sus dirigidos en Miami. A los 21 minutos de partido, el volante Kevin Pina se inventó un auténtico golazo de tiro libre para vencer la resistencia de Fernando Muslera.

Toda la hinchada uruguaya, incluido el goleador Luis Suárez, se quedó con las manos cruzadas anticipando lo peor para su selección.

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Pero antes del descanso llegó la sacudida de la celeste. El palo evitó el autogol, pero en el rebote apareció Maxi Araújo para corregir el destino del balón y mandarlo al fondo de la red.

La remontada se consumó en el quinto minuto de reposición. Araújo bajó un centro con la cabeza y en el corazón del área apareció Agustín Cannobio para decretar el 2-1 con el que se fueron al descanso.

Todo parecía encaminarse para los uruguayos, pero un error en salida les dejó servido el empate a Cabo Verde. Hélio Varela se anticipó a la llegada de Muslera y decretó el empate en otra noche de dudas para la selección de Bielsa.

Ese gol cayó como un balde de agua fría para la afición del cuadro charrúa, que perdió la sonrisa del primer tiempo y presenció en silencio cómo se le agotaban los minutos para sumar de a tres.

Uruguay echó mano de la experiencia. Mandó al campo a Nicolás de la Cruz y Darwin Núñez, dos nombres habituales en la convocatoria que fueron suplentes por decisión técnica.

Pero el problema era de pegada y generación de juego, dos factores que le han costado solucionar a Bielsa en esta Copa del Mundo. El reloj se agotó, condenando a los uruguayos a otro papelón que, además, complica sus opciones de clasificar a la próxima fase.