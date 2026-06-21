Argentina vs. Austria: hora y canal de TV para ver a Lionel Messi en el Mundial 2026

Veinte años después, toda Argentina sigue girando alrededor de Lionel Messi. Su sola presencia hace soñar a la campeona del mundo, pero ahora es el ‘10’ el que necesita también a su selección y el ecosistema construido para arroparlo dentro y fuera de la cancha.

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El Mundial 2026 ha sido una mezcla de emociones para Messi, que apenas este lunes disputará su segundo partido ante Austria en el AT&T Stadium de Arlington (Texas). La salud de su padre y representante, Jorge Messi, ha afectado su preparación, pero no lo que demuestra dentro del campo de juego.

En medio de esa preocupación, Lionel saltará a la cancha este lunes sobre las 12:00 del mediodía (hora de Colombia) para conseguir la clasificación a dieciseisavos de final.

El partido de Argentina vs. Austria será transmitido por Directv Sports como es habitual, aunque también estará disponible en Caracol TV y Canal RCN por su señal abierta.

La previa de Argentina vs. Austria

En el debut ante Argelia, Lionel Messi asombró por enésima vez al mundo del fútbol al anotar un triplete con el que llegaba a 16 goles en su trayectoria mundialista, igualando el récord que poseía en solitario Miroslav Klose.

Solo con pisar el césped de Kansas City, Messi ya rompió la marca de más mundiales jugados. El miércoles cumplirá 39 años y, rodeado de su esposa y sus tres hijos, asume a esa edad el apasionante reto de guiar a la albiceleste al primer bicampeonato desde el de Pelé y Brasil entre 1958 y 1962.

El gran capitán está para ello rodeado de un grupo de incondicionales que lo ayudan a sobrellevar la preocupación por el delicado estado de salud de su padre.

“Pasé unos días difíciles, complicados”, reconoció el propio Messi después de que se le escaparan lágrimas tras su primer gol ante Argelia.

Lionel Messi, en lágrimas tras su primer gol contra Argelia. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Al día siguiente, el grupo cerró todavía más filas alrededor de su líder cuando las especulaciones en Argentina se dispararon al punto de que se anunció por error la muerte de Jorge Messi en un canal de streaming.

Aun en este contexto de preocupación, Messi no ha perdido la sonrisa cada vez que sale a practicar sobre el césped con sus muchachos.

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Messi es puente entre dos generaciones, una que se quedó tantas veces a las puertas de la gloria y otra que se ha convertido en el rival a batir con los triunfos en las Copas América de 2021 y 2024 y del Mundial de Catar-2022.

Contra Austria podrían dar otro paso gigante para el bicampeonato. Está en juego la clasificación y también el liderato del grupo, objetivo principal para el proyecto de Argentina.

¿Qué canales transmiten Argentina vs. Austria?

Mundial 2026 - Fecha 2

Estadio : AT&T Stadium

: AT&T Stadium Fecha y hora : Lunes 22 de junio, 12:00 m (COL)

: Lunes 22 de junio, 12:00 m (COL) Canal: Directv Sports, Caracol TV y Canal RCN.

*Con información de la AFP.