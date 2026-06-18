Comunicado oficial sobre la salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi: contaron la verdad

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, está atravesando una situación delicada de salud en Argentina. Así lo confirmó un comunicado oficial emitido por la familia del astro rosarino, que se prepara para afrontar su segundo partido en el Mundial 2026.

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Todo comenzó por las lágrimas de Lionel después del partido contra Argelia en el que marcó tres goles. Ese día reveló que estaba atravesando momentos difíciles a nivel personal, aunque no quiso entrar en detalles.

La prensa argentina indagó en el círculo cercano de Messi y encontró que estaba relacionado con la salud de su padre y también representante.

Este jueves, 18 de junio, un programa de televisión argentino aseguró que Jorge Messi había fallecido en Buenos Aires y todas las alarmas se encendieron. No obstante, la familia emitió un comunicado desmintiendo esos rumores y pidiendo responsabilidad por parte de los medios.

Lionel Messi celebrando el título del Mundial Qatar 2022 con su padre, Jorge Messi Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Comunicado oficial de la familia Messi

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, arranca el comunicado.

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Específicamente sobre las noticias de su supuesto fallecimiento, escribieron: “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

“La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”, agregaron.

En estos momentos “pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”.

Lionel Messi sigue concentrado con la selección de Argentina y estará disponible para el próximo partido frente a Austria, programado para el próximo lunes 22 de junio a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia).

“Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes”, finalizó el comunicado.

Jorge Messi habría sido trasladado de Rosario a Buenos Aires para continuar con el tratamiento, única novedad sobre su estado de salud en las últimas horas.