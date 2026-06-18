Tabla de mejores terceros en el Mundial 2026: así quedaron Brasil, España y Portugal

Con la victoria de la Selección Colombia frente a Uzbekistán (3-1) llegó a su fin la primera fecha de la fase de grupos en el Mundial 2026. En el camino hubo varias sorpresas como el empate de España contra Cabo Verde, el de Uruguay contra Arabia Saudita y el de Portugal frente a RD Congo.

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Cabe recordar que esta Copa del Mundo tiene nuevo formato por la participación de 48 selecciones. Además de las selecciones que terminen en el primer y segundo lugar de cada grupo, también se clasifican los ocho mejores terceros.

Después de jugarse los 24 partidos de la fecha 1, así quedó la tabla:

Todavía es muy pronto para decir que estos equipos clasificarán como mejores terceros, sin embargo, es un panorama importante para tener en cuenta de cara a la segunda fecha.

Ahora mismo los ocho mejores terceros serían:

Países Bajos

Brasil

Bélgica

Catar

Portugal

España

República Checa

Ecuador

Paso en falso de España y Portugal

Los casos más preocupantes son los de España y Portugal, que sobre el papel tenían partidos fáciles para iniciar ganando y se estrellaron contra la realidad.

Brasil y Países Bajos también quedaron debiendo la derrota, sin embargo, se enfrentaban a rivales complicados como Marruecos y Japón respectivamente.

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La selección española no pasó del empate contra Cabo Verde, debutante en esta Copa del Mundo. Al equipo dirigido por Luis de la Fuente le faltó pólvora en ataque y necesitó del ingreso de Lamine Yamal para sacudir un poco la línea ofensiva.

“Sabíamos de la dificultad, ante un equipo con un bloque bajísimo. Nos ha faltado frescura y finura. Pero en nuestro planteamiento nos quedan siete partidos”, indicó el técnico de España.

Esta mala presentación tuvo ecos de 2018 y 2022 cuando cayó en los penales de octavos ante Rusia y Marruecos en dos duelos en los que acaparó la posesión hasta el aburrimiento pero no tuvo efectividad.

Lamine Yamal reacciona al empate de España vs. Cabo Verde Foto: NurPhoto via Getty Images

Ese mismo síntoma lo sufrió Portugal, que arrancó con un gol tempranero ante RD Congo y luego se quedó sin respuesta tras el empate en el último minuto del primer tiempo.

Cristiano Ronaldo tuvo dos opciones claras de gol, que mandó por fuera de los tres palos. El astro portugués mostró su desazón por empezar con el pie izquierdo en el sexto mundial que participa como jugador.

Los números hablan por sí solos en el caso de CR7 en el césped de Houston: tocó apenas 25 balones, el que menos de todos los titulares, y estuvo tan desaparecido que ni cometió ni recibió falta alguna.

Su aportación ofensiva se limitó a tres disparos y ninguno de ellos entre los tres palos, algo que celebraban desde la grada los hinchas del equipo africano, con cánticos repetidos y burlones de “¡Messi, Messi!”.