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Tabla de mejores terceros en el Mundial 2026: así quedaron Brasil, España y Portugal

Terminó la primera fecha de la fase de grupos con la victoria de la Selección Colombia sobre Uzbekistán.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

18 de junio de 2026 a las 8:57 a. m.
España y Portugal empezaron con el pie izquierdo este Mundial
España y Portugal empezaron con el pie izquierdo este Mundial Foto: The Associated Press AP

Con la victoria de la Selección Colombia frente a Uzbekistán (3-1) llegó a su fin la primera fecha de la fase de grupos en el Mundial 2026. En el camino hubo varias sorpresas como el empate de España contra Cabo Verde, el de Uruguay contra Arabia Saudita y el de Portugal frente a RD Congo.

Logo del Mundial 2026 / Balón Trionda
Las tablas de todos los grupos del Mundial 2026, jugada la primera fecha
(260618) -- HOUSTON, June 18, 2026 (Xinhua) -- Cristiano Ronaldo of Portugal reacts before the group K match between Portugal and the Democratic Republic of the Congo (DRC) at the 2026 FIFA World Cup at Houston Stadium in Houston, the United States, June 17, 2026. (Xinhua/Zhang Chen) (Photo by Zhang Chen / Xinhua via AFP)
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Cabe recordar que esta Copa del Mundo tiene nuevo formato por la participación de 48 selecciones. Además de las selecciones que terminen en el primer y segundo lugar de cada grupo, también se clasifican los ocho mejores terceros.

Después de jugarse los 24 partidos de la fecha 1, así quedó la tabla:

Todavía es muy pronto para decir que estos equipos clasificarán como mejores terceros, sin embargo, es un panorama importante para tener en cuenta de cara a la segunda fecha.

Ahora mismo los ocho mejores terceros serían:

  • Países Bajos
  • Brasil
  • Bélgica
  • Catar
  • Portugal
  • España
  • República Checa
  • Ecuador

Paso en falso de España y Portugal

Los casos más preocupantes son los de España y Portugal, que sobre el papel tenían partidos fáciles para iniciar ganando y se estrellaron contra la realidad.

Brasil y Países Bajos también quedaron debiendo la derrota, sin embargo, se enfrentaban a rivales complicados como Marruecos y Japón respectivamente.

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La selección española no pasó del empate contra Cabo Verde, debutante en esta Copa del Mundo. Al equipo dirigido por Luis de la Fuente le faltó pólvora en ataque y necesitó del ingreso de Lamine Yamal para sacudir un poco la línea ofensiva.

“Sabíamos de la dificultad, ante un equipo con un bloque bajísimo. Nos ha faltado frescura y finura. Pero en nuestro planteamiento nos quedan siete partidos”, indicó el técnico de España.

Esta mala presentación tuvo ecos de 2018 y 2022 cuando cayó en los penales de octavos ante Rusia y Marruecos en dos duelos en los que acaparó la posesión hasta el aburrimiento pero no tuvo efectividad.

Lamine Yamal of Spain reacts during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 15, 2026 in Atlanta, United States. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)
Lamine Yamal reacciona al empate de España vs. Cabo Verde Foto: NurPhoto via Getty Images

Ese mismo síntoma lo sufrió Portugal, que arrancó con un gol tempranero ante RD Congo y luego se quedó sin respuesta tras el empate en el último minuto del primer tiempo.

Cristiano Ronaldo tuvo dos opciones claras de gol, que mandó por fuera de los tres palos. El astro portugués mostró su desazón por empezar con el pie izquierdo en el sexto mundial que participa como jugador.

Los números hablan por sí solos en el caso de CR7 en el césped de Houston: tocó apenas 25 balones, el que menos de todos los titulares, y estuvo tan desaparecido que ni cometió ni recibió falta alguna.

Su aportación ofensiva se limitó a tres disparos y ninguno de ellos entre los tres palos, algo que celebraban desde la grada los hinchas del equipo africano, con cánticos repetidos y burlones de “¡Messi, Messi!”.

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal en el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo, figura de Portugal en el Mundial 2026 Foto: AP Photo/Karen Warren