Deportes

Las tablas de todos los grupos del Mundial 2026, jugada la primera fecha

Los 48 equipos del Mundial 2026 ya jugaron la primera jornada en Canadá, México y Estados Unidos.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

17 de junio de 2026 a las 11:13 p. m.
Logo del Mundial 2026 y el balón Trionda.
Logo del Mundial 2026 y el balón Trionda. Foto: Getty Images / Oficial FIFA

Se jugó la primera fecha del Mundial 2026 que dejó sorpresas, chicos que se crecieron y algunas favoritas que sí cumplieron. México debutó con gol colombiano y un hito histórico. Corea del Sur le ganó a República Checa, Alemania despejó dudas ante Curazao con siete goles, Brasil dejó dudas tras empate con Marruecos, así como España con Cabo Verde.

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Argentina, con Lionel Messi y un espectacular triplete, goleó a Argelia; Francia también vapuleó a Senegal con doblete de Kylian Mbappé, Países Bajos empató con Japón y Colombia le ganó a Uzbekistán. Inglaterra hizo lo propio con Croacia en un partidazo.

Grupos del Mundial 2026 tras la primera fecha

Grupo A

  • México — 3 pts. (DG: +2)
  • Corea del Sur — 3 pts. (DG: +1)
  • Chequia — 0 pts. (DG: -1)
  • Sudáfrica — 0 pts. (DG: -2)

Grupo B

  • Canadá — 1 pt. (DG: 0)
  • Bosnia y Herzegovina — 1 pt. (DG: 0)
  • Catar — 1 pt. (DG: 0)
  • Suiza — 1 pt. (DG: 0)

Grupo C

  • Escocia — 3 pts. (DG: +1)
  • Brasil — 1 pt. (DG: 0)
  • Marruecos — 1 pt. (DG: 0)
  • Haití — 0 pts. (DG: -1)

Grupo D

  • Estados Unidos — 3 pts. (DG: +3)
  • Australia — 3 pts. (DG: +2)
  • Turquía — 0 pts. (DG: -2)
  • Paraguay — 0 pts. (DG: -3)

Grupo E

  • Alemania — 3 pts. (DG: +6)
  • Costa de Marfil — 3 pts. (DG: +1)
  • Ecuador — 0 pts. (DG: -1)
  • Curazao — 0 pts. (DG: -6)

Grupo F

  • Suecia — 3 pts. (DG: +4)
  • Japón — 1 pt. (DG: 0)
  • Países Bajos — 1 pt. (DG: 0)
  • Túnez — 0 pts. (DG: -4)

Grupo G

  • Nueva Zelanda — 1 pt. (DG: 0)
  • Irán — 1 pt. (DG: 0)
  • Bélgica — 1 pt. (DG: 0)
  • Egipto — 1 pt. (DG: 0)

Grupo H

  • Uruguay — 1 pt. (DG: 0)
  • Arabia Saudita — 1 pt. (DG: 0)
  • España — 1 pt. (DG: 0)
  • Cabo Verde — 1 pt. (DG: 0)

Grupo I

  • Francia — 3 pts. (DG: +2)
  • Noruega — 3 pts. (DG: +3)
  • Irak — 0 pts. (DG: -3)
  • Senegal — 0 pts. (DG: -2)

Grupo J

  • Argentina — 3 pts. (DG: +3)
  • Austria — 3 pts. (DG: +2)
  • Jordania — 0 pts. (DG: -2)
  • Argelia — 0 pts. (DG: -3)

Grupo K

  • Colombia — 3 pts. (DG: +2)
  • Portugal — 1 pt. (DG: 0)
  • RD Congo — 1 pt. (DG: 0)
  • Uzbekistán — 0 pts. (DG: -2)

Grupo L

  • Inglaterra — 3 pts. (DG: +2)
  • Ghana — 3 pts. (DG: +1)
  • Panamá — 0 pts. (DG: -1)
  • Croacia — 0 pts. (DG: -2)