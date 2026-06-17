Las tablas de todos los grupos del Mundial 2026, jugada la primera fecha

Se jugó la primera fecha del Mundial 2026 que dejó sorpresas, chicos que se crecieron y algunas favoritas que sí cumplieron. México debutó con gol colombiano y un hito histórico. Corea del Sur le ganó a República Checa, Alemania despejó dudas ante Curazao con siete goles, Brasil dejó dudas tras empate con Marruecos, así como España con Cabo Verde.
Argentina, con Lionel Messi y un espectacular triplete, goleó a Argelia; Francia también vapuleó a Senegal con doblete de Kylian Mbappé, Países Bajos empató con Japón y Colombia le ganó a Uzbekistán. Inglaterra hizo lo propio con Croacia en un partidazo.
Grupos del Mundial 2026 tras la primera fecha
Grupo A
- México — 3 pts. (DG: +2)
- Corea del Sur — 3 pts. (DG: +1)
- Chequia — 0 pts. (DG: -1)
- Sudáfrica — 0 pts. (DG: -2)
Grupo B
- Canadá — 1 pt. (DG: 0)
- Bosnia y Herzegovina — 1 pt. (DG: 0)
- Catar — 1 pt. (DG: 0)
- Suiza — 1 pt. (DG: 0)
Grupo C
- Escocia — 3 pts. (DG: +1)
- Brasil — 1 pt. (DG: 0)
- Marruecos — 1 pt. (DG: 0)
- Haití — 0 pts. (DG: -1)
Grupo D
- Estados Unidos — 3 pts. (DG: +3)
- Australia — 3 pts. (DG: +2)
- Turquía — 0 pts. (DG: -2)
- Paraguay — 0 pts. (DG: -3)
Grupo E
- Alemania — 3 pts. (DG: +6)
- Costa de Marfil — 3 pts. (DG: +1)
- Ecuador — 0 pts. (DG: -1)
- Curazao — 0 pts. (DG: -6)
Grupo F
- Suecia — 3 pts. (DG: +4)
- Japón — 1 pt. (DG: 0)
- Países Bajos — 1 pt. (DG: 0)
- Túnez — 0 pts. (DG: -4)
Grupo G
- Nueva Zelanda — 1 pt. (DG: 0)
- Irán — 1 pt. (DG: 0)
- Bélgica — 1 pt. (DG: 0)
- Egipto — 1 pt. (DG: 0)
Grupo H
- Uruguay — 1 pt. (DG: 0)
- Arabia Saudita — 1 pt. (DG: 0)
- España — 1 pt. (DG: 0)
- Cabo Verde — 1 pt. (DG: 0)
Grupo I
- Francia — 3 pts. (DG: +2)
- Noruega — 3 pts. (DG: +3)
- Irak — 0 pts. (DG: -3)
- Senegal — 0 pts. (DG: -2)
Grupo J
- Argentina — 3 pts. (DG: +3)
- Austria — 3 pts. (DG: +2)
- Jordania — 0 pts. (DG: -2)
- Argelia — 0 pts. (DG: -3)
Grupo K
- Colombia — 3 pts. (DG: +2)
- Portugal — 1 pt. (DG: 0)
- RD Congo — 1 pt. (DG: 0)
- Uzbekistán — 0 pts. (DG: -2)
Grupo L
- Inglaterra — 3 pts. (DG: +2)
- Ghana — 3 pts. (DG: +1)
- Panamá — 0 pts. (DG: -1)
- Croacia — 0 pts. (DG: -2)