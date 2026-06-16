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Messi iguala a Klose y son los máximos goleadores en la historia de los mundiales: así va la tabla

Messi se ratifica como leyenda: llegó a 16 goles en los mundiales y empató al máximo goleador de la historia en el torneo.

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Redacción Deportes
16 de junio de 2026 a las 9:52 p. m.
Messi y Klose, los dos máximos goleadores en la historia de los mundiales (16).
Messi y Klose, los dos máximos goleadores en la historia de los mundiales (16). Foto: Getty Images

Este martes, 16 de junio de 2026, Lionel Messi le anotó tres goles a Argelia con su Selección Argentina. Esto ratifica al astro albiceleste como leyenda, pues, sumando los tantos que ha hecho desde Alemania 2006, llegó a 16 y empató a quien era, en solitario, el máximo goleador en la historia de los mundiales: Miroslav Klose.

Así va la tabla de máximos goleadores en la historia de los mundiales:

El golazo de Messi en el juego entre Argentina y Argelia por el Mundial 2026.
Messi arranca el Mundial 2026 con golazo ante Argelia: la metió en el ángulo y Argentina celebró

Estos son los países a los que Messi les ha anotado los 16 goles en Mundiales

  • Uno contra Serbia y Montenegro en Alemania 2006
  • Uno a Bosnia y Herzegovina en Brasil 2014
  • Uno a Irán en Brasil 2014
  • Dos a Nigeria en Brasil 2014
  • Uno a Nigeria en Rusia 2018
  • Uno a Arabia Saudita en Catar 2022
  • Uno a México en Catar 2022
  • Uno a Australia en Catar 2022
  • Uno a Países Bajos en Catar 2022
  • Uno a Croacia en Catar 2022
  • Dos a Francia en Catar 2022 (final)
  • Tres a Argelia en United 2026

El triplete de Messi contra Argelia

Con 38 años, Messi sigue siendo el indispensable de la Selección Argentina en los últimos años. Llegó al Mundial 2026 en medio de dudas, pues una lesión en el tramo final de la temporada con Inter Miami levantó todo tipo de comentarios.

Sin embargo, se recuperó satisfactoriamente y, desde el amistoso previo al Mundial contra Islandia, avisó a todos que iba por más. Él y sus compañeros de la albiceleste buscan el bicampeonato del torneo orbital.

Este martes, la faena de Lionel Messi arrancó a los 17′ del primer tiempo. Sacó un violento remate de media distancia que provocó absoluta euforia en todos los asistentes al Estadio Kansas City. Con ese 1-0 parcial, se fueron al descanso.

Para la segunda mitad, Messi no paró. Corrían los 60′ cuando el astro argentino aprovechó un rebote del portero argelino, Luca Zidane. Fue una noche de terror para el hijo del histórico Zinedine Zidane, quien en ese minuto vio el 2-0 parcial de los vigentes campeones del mundo.

La cereza del pastel fue a los 75′. Al borde del área hizo uno de sus tiros más característicos: remató pegado al palo derecho del portero, rastrero, imposible de atajar y con cuatro futbolistas argelinos buscando bloquearlo. Fue ahí cuando alcanzó los 16 tantos.

Un premio más en lo individual para Messi, que ya sabe cuánto pesa la Copa del Mundo, y con lo demostrado esta noche en el debut del Mundial 2026, perfectamente puede guiar a los suyos a seguir en carrera por el bicampeonato.