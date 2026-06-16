Messi arranca el Mundial 2026 con golazo ante Argelia: la metió en el ángulo y Argentina celebró

Argentina arrancó ganando el partido contra Argelia, este martes 16 de junio, en el estadio Kansas City. Al minuto 17′ apareció el astro albiceleste, Lionel Messi, con un violento remate que acabó colando en el ángulo del portero Luca Zidane. Es el gol 14 del atacante contando todos los mundiales que ha jugado.

¡¡PERO POR FAVOR LIONEL, NO PODÉS HACER ESO!! ¡¡GOLAZO DESCOMUNAL DE MESSI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/c6sQezkwOn — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Con ese 1-0 se fueron al descanso, más allá de las otras oportunidades que tanto Argentina como Argelia tuvieron en el terreno de juego. La noticia es que Messi, a sus 38 años, sigue siendo determinante en el combinado que actualmente figura como campeón del mundo.

Lionel demuestra que está a punto para el torneo internacional, más allá de las dudas que habían entre la prensa y los aficionados debido a la lesión que tuvo antes del Mundial, y de la cual se recuperó satisfactoriamente.

De cara al segundo tiempo, se espera que Argentina pueda mantener su ventaja a favor o logre ampliarla para arrancar de la mejor manera la cita orbital. En contraste, Argelia tuvo varias aproximaciones y el portero Emiliano Martínez, que también arrastra una lesión, salvó el arco albiceleste.

Prensa argentina reacciona al gol de Messi

En Argentina hay fiesta total gracias a su número 10. Los medios deportivos más importantes de ese país registraron el gol de Lio y levantaron todo tipo de reacciones entre sus lectores.

Lionel Messi celebrando el gol ante Argelia. Foto: AP Photo/Ed Zurga

“Messi hizo historia en el Mundial 2026: el récord que ningún futbolista había logrado”: Olé

“El 10 de la Albiceleste se convirtió en el primer futbolista en sumar minutos en seis Mundiales diferentes: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Estados Unidos, México y Canadá 2026. Un registro que confirma, una vez más, la dimensión de una carrera que parece no tener techo”.

Y añaden: "Locura total. Messi lloró e hizo llorar a todos los argentinos tras marcar el 1-0 a Argelia en su sexto Mundial. El hombre de los récords llegó a su gol número 14 por Copas del Mundo“.

“Golazo de Messi y la Selección Argentina le gana 1-0 a Argelia en el Mundial“: El Gráfico

“A los 17′, Rodrigo De Paul filtró un pase frontal para que Messi recibiera a espaldas del mediocampo de Argelia. Leo se perfiló para su zurda, desenfundó y no perdonó: 1-0 arriba Argentina en el Arrowhead Stadium. Gol número 14 para el rosarino en la Copa del Mundo”.

“El golazo y la emoción de Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia“: TyC Sports

“Lionel Messi marcó un golazo para que la Selección Argentina supere 1-0 a Argelia desde los 17 minutos de juego en el estreno del Mundial 2026. La Pulga clavó un zurdazo desde afuera del área en el duelo por la primera fecha del Grupo J, que el arquero Luca Zidane alcanzó a rozar, pero la pelota se le coló entre las manos”.