La reacción de Lorenzo tras la victoria ante Uzbekistán con tres goles en el Mundial 2026: “Hay que mejorar”

La Selección Colombia ganó 3-1 a una Uzbekistán que intentó hacer daño en el debut mundialista. Al final, con cosas por mejorar, tal como lo dice Néstor Lorenzo, la Tricolor demostró jerarquía para pasar por delante, superar algunos errores en el Estadio Azteca y así sumar sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo.

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El gol de Jáminton Campaz que liquidó a Uzbekistán: locura en Colombia tras la jugada del Cucho Hernández

Lorenzo fue enfático en que se deben hacer correcciones para la próxima salida, contra un rival que puede ser más peligroso. También confesó que se entretuvieron con la pelota mucho más de lo esperado y que les costó hacer centros o remates de media distancia.

Luego de estrellar un balón en el palo, Luis Díaz se retrasó en el campo para encontrar espacios y asistió al lateral Daniel Muñoz con un balón largo al área que rompió con el orden de su rival. Así como hay cosas por corregir, este puede ser un punto a favor tras la presentación en la Ciudad de México.

Además, el entrenador argentino, con un rostro calmado y sin angustia tras la reacción del equipo y los cambios que le dieron resultado, mostró satisfacción por los tres anotadores en la noche: Daniel Muñoz, Jaminton Campaz en la agonía y Luis Díaz tras un error de Camilo Vargas que generó el empate parcial de los uzbekos.

“No iba a ser fácil (la victoria). Pudimos marcar una diferencia mayor, pero el rival trabajó bien y nos pudo costar. Hay que mejorar. Terminar mejor las jugadas. Nos entretuvimos con la posesión y no hicimos centros y remates, pero luego jugamos bien y ajustamos el medio campo para ganar merecidamente y subimos el primer escalón. Nos costó tener la posesión, refrescamos y nos vimos mejor”, fueron las primeras palabras de Lorenzo inmediatamente en los micrófonos de TV.

Cuando el partido estaba cerca de finalizar, Jaminton Campaz marcó el tercero de cabeza tras una acción de gladiador del delantero Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández contra un espigado defensor uzbeko. Esta jugada muestra que físicamente estos jugadores entraron muy bien y no negaron una gota de sudor incluso cuando ya era el final del partido y una de las últimas jugadas.

Néstor Lorenzo mueve sus cartas. Foto: AP Photo/Fernando Llano

Goles de Muñoz, Díaz y Campaz: “Una satisfacción por ellos”.

¿Cuándo es el próximo partido de Colombia?