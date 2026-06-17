Lionel Messi se quebró: explicó la razón de sus lágrimas y reveló problemas personales

Lionel Messi marcó triplete y fue la figura del triunfo de Argentina contra Argelia en el Mundial 2026. El astro rosarino igualó a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los mundiales, una marca que ahora quiere romper frente a Austria.

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Más allá de la noche histórica, los hinchas se quedaron preocupados por el llanto de Messi cuando marcó el primero de los tres goles.

En zona mixta no desaprovecharon la oportunidad de preguntarle y la respuesta dejó frío a más de uno. “La verdad que es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados en lo personal, pero agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros porque pues estuvieron siempre, como siempre, al lado mío dándome mucha fuerza para que esté bien y nada más”, declaró.

A pesar de los malos ratos, Messi se lució en el Arrowhead Stadium de Kansas City y le dio una alegría inmensa a los más de 80.000 hinchas que acompañaron a la selección argentina en su debut.

“Tuve la suerte de conseguir todos los sueños a nivel, o más, de lo que podía haber llegado a nivel individual, a nivel grupal. Hoy estoy disfrutando de esto, de un grupo hermoso, de sentirme bien, por suerte, para poder disfrutarlo dentro de la cancha como siempre me gustó a mí, y nada, la verdad que todo lo que viví es mucho más de lo que se podía imaginar cuando era chico”, declaró.

Argentina arrancó de la mejor manera la defensa de su título y quiere seguir haciendo historia bajo las órdenes de Lionel Scaloni, que ni se inmutó con los tres goles de Messi, aunque manifestó su gran admiración por verlo jugar de esa manera a los 38 años.

Lionel Messi celebrando uno de sus goles frente a Argelia. Foto: AP Photo/Charlie Riedel

Sobre alcanzar la cima en la tabla de goleadores históricos, respondió: “Es un honor estar ahí, por lo que significa estar al lado de Klose, Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, Mbappé también, que hizo hoy dos; al final es estadística y nada más, si bien es un orgullo poder competir con todos ellos”.

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Si el 16 de junio de 2006 pasó a la historia como el día en el que un adolescente Lionel Messi marcó su primer gol en un Mundial (el 6-0 contra Serbia y Montenegro en Gelsernkirchen), exactamente 20 años después, con casi 39 años, barbudo y capitán de la Albiceleste, anotó un triplete en la victoria contra Argelia, igualando el récord de máximo goleador de Miroslav Klose.

“Me sentí bien, me preparé lo mejor que pude. Más allá de los tres goles de hoy, intenté llegar de la mejor manera para estar a la altura de mis compañeros. Ellos no te regalan nada”, finalizó.