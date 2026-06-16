Argentina toca el cielo con Messi como máximo goleador histórico en Mundiales: paseo ante Argelia y retumba el Grupo J

La Selección Argentina logró un triunfo en el debut en el Mundial 2026 que pasa a la historia por Lionel Messi. El astro argentino comenzó la fiesta en Norteamérica con tres goles y un espectacular nivel deportivo que lo manda de inmediato al liderato del Grupo J.

Espectacular banderazo de hinchas de Colombia a horas del debut ante Uzbekistán: México con la fiebre amarilla

Messi iguala a Klose y son los máximos goleadores en la historia de los mundiales: así va la tabla

Un partido cargado de emociones para el país argentino, que ve cómo su máxima estrella sube a lo más alto en la lista de goleadores históricos en la Copa del Mundo. Este triplete le sirve para igualar a Miroslav Klose en lo más alto y quedar en el número uno.

Antes del partido ante Argelia, Messi sumaba 13 goles en la lista, pero ahora escaló de la sexta posición al primer lugar, con serias posibilidades de ser el líder solitario en próximas fechas. Aunque Kylian Mbappé también va al acecho por el número uno y quedó con 14 anotaciones tras el debut ante Senegal en Nueva York.

Grupo J del Mundial 2026 Foto: Google

Además, veinte años después de debutar en Alemania 2006, Messi firmó su primer triplete en una Copa del Mundo para disparar la ilusión de la hinchada albiceleste en revalidar la corona de Qatar 2022. Tras esta histórica presentación, los dirigidos por Lionel Scaloni son grandes candidatos a la corona del 19 de julio.

Aún acostumbrados a sus milagros, muchos de los más de 65.000 aficionados argentinos en Kansas se frotaban los ojos ante la gesta de un jugador que está a ocho días de cumplir 39 años de edad, pero sigue más intacto que nunca.

Argentina y su primera victoria en el Grupo J

En lo que tiene que ver con Argentina, asistió a este partido con la etiqueta de gran favorito y no quedó mal en el debut. Guiado por la eminencia de Lionel Messi, supo golear en el debut y de inmediato se coloca en la primera posición del Grupo J del Mundial 2026 y prácticamente en la siguiente fase del torneo.

Lionel Messi estelar que se llevó la pelota tras su histórico hat-trick. Foto: X: @Argentina

El propio Messi se emocionó hasta las lágrimas al anotar en el minuto 17 su primer gol en Norteamérica, con el que abría su último tango en una Copa del Mundo, al fin liberado de presiones y traumas tras el éxito de Qatar.

A diez minutos del final, la afición argentina le rindió una estruendosa ovación cuando fue retirado por Lionel Scaloni, reservándolo para las próximas batallas ante Austria y Jordania por el Grupo J.

Argelia, por su parte, queda en deuda, pues se esperaba un mejor debut, teniendo en cuenta que es considerado uno de los mejores equipos de África en la actualidad.