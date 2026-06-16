Mbappé comienza el Mundial 2026 pisando duro y notifica a sus rivales: Senegal sufre su poder goleador

Kylian Mbappé comienza el Mundial 2026 mandando contundentes mensajes y avisa que va por su segunda corona en la Copa del Mundo, o al menos lo intentará con goles y asistencias. En el partido frente a Senegal, correspondiente a la primera fecha del Grupo I y disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la figura francesa abrió el marcador con un potente remate cruzado.

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Mbappé tuvo que esperar hasta el minuto 66 para celebrar su primera anotación en el Mundial 2026. Y el gol llegó a través de una asociación entre las dos figuras francesas. Michael Olise sorprendió con un preciso pase desde el costado derecho para encontrar a Kylian Mbappé, quien atacó el espacio a la espalda de la defensa, le ganó la posición al zaguero senegalés y definió con un remate cruzado para el 1-0 parcial.

Para este debut, el técnico Didier Deschamps apostó por su nómina estelar y decidió darles minutos a sus principales figuras desde la primera fecha. Mbappé lideró el ataque junto a Michael Olise, Ousmane Dembélé y Désiré Doué, mientras que Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot conformaron la dupla en el mediocampo.

En defensa, el seleccionador mantuvo la pareja de centrales integrada por William Saliba y Dayot Upamecano. Jules Koundé y Theo Hernández ocuparon los laterales, y Mike Maignan estuvo bajo los tres palos.

Senegal resistió el dominio francés hasta el minuto 66, cuando Mbappé rompió la igualdad al marcar su primer gol del partido tras la asistencia de Olise.

¡OLISE-MBAPPÉ: GOL DE FRANCIA ASEGURADO!



Michael asistió con un pase perfecto a Kylian que no perdonó y convirtió el 1-0 para que Francia se ponga en ventaja ante Senegal. pic.twitter.com/gtfXzHzhZA — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

La anotación cayó en el momento ideal para sentar la victoria de Francia, luego de una polémica acción de juego que para muchos era penalti. Tras la revisión del VAR, el juez central decretó que no fue falta y el partido continuó. Minutos después, Mbappé cobró con el remate cruzado.

Otro gol de Mbappé para ser la figura del partido

Con este doblete, el astro del Real Madrid superó a Olivier Giroud como artillero histórico de los ‘Bleus’. Su segundo gol fue desde fuera del área, que sorprendió al MetLife Stadium y sin duda clasifica entre los mejores de esta Copa del Mundo.

¡PERO QUÉ PEDAZO DE GOL, KYLIAN!



Segundos después del descuento de Senegal, Mbappé recibió un pase de Olise lejos del área, pero se animó, pateó y le rompió el arco a Mendy para el 3-1. pic.twitter.com/nkHcQ6nwGY — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Y por si fuera poco, en el primer juego de su tercer Mundial, quedó a dos tantos de igualar al alemán Miroslav Klose (16 goles) como máximo goleador de las Copas del Mundo.

Mbappé celebra uno de los goles contra Francia. Foto: AP Photo/Adam Hunger

Bradley Barcola (82′) anotó el gol restante de los bicampeones mundiales en su estreno en el Grupo I, en el que los Leones de la Teranga descontaron a través de Ibrahim Mbaye (90+5′).