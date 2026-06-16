Francia detiene a Senegal con un golazo y doblete de Mbappé: golpe de autoridad en la tabla del Grupo I

Francia hace valer su condición de favorito en el Mundial 2026 y no tuvo problemas con Senegal. Tras un primer tiempo que sembró algo de dudas, la segunda parte fue el momento cuando Kylian Mbappé se activó y, tras una polémica por un penalti que no le dieron, remató cruzado para decretar el 1-0 que encaminó a los franceses a la victoria.

Polémica en Francia vs. Senegal: el penal que no le pitaron a Mbappé y es tendencia en el Mundial 2026

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Sobre el minuto 66, se unieron las dos figuras de Francia para destruir el bloque defensivo senegalés. Michael Olise vio el trazado preciso para dejar mano a mano a Kylian Mbappé en el arco rival, quien solamente tuvo que cruzar la pelota para el 1-0 parcial. Desde este momento, las ilusiones de Senegal de al menos encontrar el empate se fueron al abismo, más allá de que al final pudieron descontar para el 3-1 definitivo.

Por si fuera poco, Mbappé se fue de doblete tras un potente remate para dejar el 3-1 final en New Jersey. El segundo en la cuenta francesa lo colocó Bradley Barcola al 82. Así, ‘Kiki’ pisa duro en la tabla de goleadores y se asoma en los primeros lugares en la primera fecha, mientras que Francia da el primer paso para ser el primero del grupo.

Tabla del Grupo I del Mundial 2026. Foto: Google

Por si fuera poco, el astro del Real Madrid superó a Olivier Giroud como artillero histórico de los ‘Bleus’ con dos dianas (66′, 90+6′). Y, por encima de todo, en el primer juego de su tercer Mundial, quedó a dos tantos de igualar al alemán Miroslav Klose (16 goles) como máximo goleador de las Copas del Mundo.

Kylian, autor de 58 goles con su país, rescató a una Francia que tenía dificultades para vulnerar el arco del finalista de la pasada Copa de África de Naciones, muy bien custodiado por un solvente Édouard Mendy. En el primer tiempo, Senegal vio una cara de ilusión hasta con un triunfo; le intentó hacer daño al favorito, pero cuando todo se complicó, las individualidades salieron al rescate.

Doblete de Mbappé para el liderato del Grupo I

Tras superar a un rival que tuvo chances de herirlo en el primer tiempo, los Bleus de Didier Deschamps ahora se prepararán para chocar contra Irak el lunes próximo en Filadelfia.

Mbappé celebra uno de los goles contra Francia. Foto: AP Photo/Adam Hunger

Por su parte, la Senegal de la estrella Sadio Mané tendrá un duelo clave con la Noruega de Erling Haaland el mismo día, otra vez en el MetLife de Nueva Jersey, sede de la final del 19 de julio.