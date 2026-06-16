Tabla de posiciones del grupo I, en el Mundial 2026, tras el Irak vs. Noruega: presión para Francia

Este martes, 16 de junio de 2026, Noruega venció por 4-1 a Irak en el estadio Boston. Fue la primera fecha del grupo I, en el Mundial 2026, y el resultado tiene impacto directo en la tabla de posiciones de la zona.

Erling Haaland, delantero de la Selección de Noruega y figura contra Irak. Foto: AP Photo/Charles Krupa

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La gran figura de Noruega acabó siendo Erling Haaland, quien se reportó con doblete en el compromiso. Los otros noruegos que aportaron al triunfo fueron Leo Skiri Østigård y Kristian Thorstvedt, mientras que para Irak descontó Aymen Hussein.

Antes de la victoria de Noruega sobre Irak, Francia venció por 3-1 a Senegal con una brillante actuación de Mbappé. Así las cosas, noruegos y franceses empatan en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras Irak y Senegal caen y tiene aviso de mejoría si quieren avanzar.

Tabla de posiciones - grupo I del Mundial 2026

Noruega tiene tres punto y asoma en la cima con +3 de diferencia de gol. Mismas unidades ostenta Francia, que está en el segundo puesto y con +2 en la diferencia de gol. Senegal e Irak cierran el grupo I sin ningún punto en sus casillas.

Siendo el arranque de una de las zonas mas mediáticas del Mundial 2026, se entiende que aún los equipos tienen camino por recorrer y opciones de avanzar. Noruega y Francia pintan con opciones amplias de clasificación.

Haaland y Mbappé, aparecieron cuando fueron llamados

El grupo I de esta cita orbital quedó dominado por la supremacía de Mbappé, con Francia; y Haaland, con Noruega. Ambos se reportaron con doblete en sus selecciones y los tantos acabaron siendo clave en los resultados de sus seleccionados.

¡LLEGÓ EL PRIMERO DEL ANDROIDE!



Erling Haaland y su primer gol en el #MundialEnDSPORTS para que Noruega le gane a Irak.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/rV8rs4l8Qk — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

¡PERO QUÉ PEDAZO DE GOL, KYLIAN!



Segundos después del descuento de Senegal, Mbappé recibió un pase de Olise lejos del área, pero se animó, pateó y le rompió el arco a Mendy para el 3-1. pic.twitter.com/nkHcQ6nwGY — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

En su próximo partido, la selección de Francia enfrentará a Irak el 22 de junio en el estadio Filadelfia. La hora de arranque será a partir de las 4:00 p. m.

Ese mismo 26 de junio, pero a las 7:00 p. m. y en el estadio Nueva York Nueva Jersey, Noruega se verá cara a cara contra Senegal y así quedará completada la segunda fecha de la zona, clave en las aspiraciones de todos por avanzar de ronda.