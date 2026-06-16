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Haaland doblega a Irak con doblete en el primer tiempo: aprovechó ‘blooper’ del portero iraquí

Con doblete se reportó Erling Haaland en el primer tiempo del partido entre Noruega e Irak, que tuvo un curioso ‘blooper’ en el medio.

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Redacción Deportes
16 de junio de 2026 a las 6:11 p. m.
Erling Haaland celebrando los dos goles contra Irak en el Mundial 2026.
Erling Haaland celebrando los dos goles contra Irak en el Mundial 2026. Foto: AP

Noruega se marchó al descanso, en el partido contra Irak, ganando 2-1. Los dos tantos del equipo de los ‘vikingos’ fueron obra de Erling Haaland, delantero estrella del Manchester City y que ahora responde con goles importantes en el Mundial 2026.

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El primer tanto del partido llegó a los 29’. Haaland pisó el área de los iraquíes y envió el balón al fondo de la portería. La alegría se apoderó del delantero y de todos sus compañeros, que celebraron cómo se les abría el camino en un partido clave para avanzar a la siguiente ronda.

Diez minutos después, a los 39′, Irak logró el empate gracias a Aymen Hussein. Un cabezazo del jugador dejó sin opciones al portero de Noruega, Ørjan Nyland, y era una paridad sorpresiva antes del final de los primeros 45′.

Sin embargo, Haaland y todos los jugadores de Noruega siguieron de frente en busca de volver a estar arriba en el marcador. Por eso, a los 42′, aprovechó un blooper del portero de Irak, Jalal Hassan, quien no pudo hacer nada ante la presión del noruego, perdió la pelota, y el juego se fue con ese 2-1 parcial al medio tiempo.

Primer tiempo de Noruega vs. Irak en datos

No solo el marcador, sino también las estadísticas, muestran que Noruega fue superior a Irak durante el primer tiempo, en un partido disputado en el Estadio Boston. Una posesión del 62 % a favor de los vikingos, frente al 38 % de los iraquíes, además de un mayor número de remates al arco por parte del equipo noruego.

Sin embargo, hubo una gran sorpresa cuando Irak logró el empate parcial, algo que no estaba en los planes de muchos. Haaland aparece con goles, pero sus compañeros en defensa prestan especial atención a lo que pueden hacer los iraquíes de cara a la segunda mitad.

Se vislumbra un segundo tiempo apasionante, con Noruega buscando ampliar su ventaja e Irak adelantando sus líneas para, al menos, intentar el empate en los primeros minutos de la segunda mitad.

Tanto Noruega como Irak juegan tras el resultado de Francia contra Senegal, donde les bleus se impusieron por 3-1 y quedaron como líderes parciales del grupo I en el Mundial 2026.